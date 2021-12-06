料日後成本與普通漆油相若

i2Cool技術源於城大

創冷科技曾在今年初日內瓦國際發明展中獲得評審團特別嘉許金獎；在8月的「創客中國」香港分站賽中奪冠軍。此外，獲得城大的HK Tech 300計劃和科技園的IDEATION計劃的種子基金資助。

雖然有個別公司已經量產SDRC類塗料產品，但真正大規模應用的，卻還未出現，相信主要是因為成本問題。例如，很多SDRC類塗料分成兩層，其中底層大多利用昂貴的銀來提供高反射率；而上層用上直徑細小的玻璃珠，來令電磁波輻射集中在波長8至13微米的中紅外線；這些方案的材料或製造成本高。

至於創冷科技SDRC塗料發展至第三代，雖然塗料也是分兩層（需要塗兩次），但兩層塗料使用的原材料和普通漆油相近。共同創辦人朱毅豪表示，公司使用的原材料，在化學方程式上和普通漆油的原材料沒有什麼分別，只是改善顆粒的種類、大小、濃度和分佈等，來改變其物理性質。由於該公司目前以人手小量製作SDRC塗料，成本比一般白色漆油貴兩至三倍，估計當大量生產時，成本將會和普通漆油相若，售價只是略高。

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