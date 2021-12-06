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輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產

【明報專訊】在香港，冷氣機的耗能佔了一般建築物總耗能的兩成至三成。隨着全球暖化，這個比例還可能繼續上升，在很多地區都成為一大問題。為此，有美國學者在2014年研究出一種輻射製冷塗料，可以在不耗電下助室內降溫，因而在國際間掀起研究熱潮，被認為是環保的製冷技術，甚至長遠有助緩解地球暖化問題。有本地團隊研究出同類塗料，更有望克服成本問題，明年底開始量產。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

所謂「製冷」，是指固體表面加上這種塗料後，產生降溫效果，表面溫度甚至會低於周圍環境氣溫。這種輻射製冷技術，稱為SDRC（Sub-ambient Daytime Radiative Cooling），最先是在2014年由美國史丹福大學電子工程學系華裔教授范善輝團隊首創。隨後，科羅拉多大學、哥倫比亞大學等多支團隊，亦研究出具有SDRC效果的塗料。

要明白SDRC類塗料的原理，要先了解電磁波輻射現象。創冷科技（i2Cool Limited）共同創辦人朱毅豪表示，根據物理學理論，任何溫度高於絕對零度（零下273.15℃）的物體，都會以電磁波輻射形式，向周圍環境散發熱量。同時，在地球表面的物體，會面對來自太陽電磁波輻射，並出現反射、穿透或吸收等現象。因此，一件物體的溫度上升或下降，取決於它以電磁波輻射方式向外散熱能力，與它吸收來自太陽電磁波輻射能力的對比。

白色SDRC塗料太陽光反射率九成

太陽電磁波輻射波長集中在0.3至2.5微米，由紫外線、可見光、近紅外線組成。SDRC類塗料特點是，對於紫外線、可見光、近紅外線都會反射和散射掉絕大部分，只有很小部分會被吸收或穿透。它向外發出的電磁波輻射，集中在波長8至13微米中紅外線。由於大氣層中的氮氣、二氧化碳和水蒸氣對於這個波段的紅外線都不大吸收或反射，所以這些中紅外線可以一直輻射到外太空。由於外太空的溫度低至零下270℃左右，所以能輕易吸收。

SDRC類塗料從太陽光中吸熱極少，但輻射散熱能力強，而且將大部分熱量散發到外太空中。因此，即使在日間，SDRC類塗料的溫度也可以低於周圍環境的氣溫。更重要的是，建築物室內氣溫，亦會略降，因為有部分室內熱量會透過傳導而被SDRC塗料吸收後再散發；這也是SDRC類塗料的終極用途。

金屬建築物外牆溫度最多降逾20℃

創冷科技的白色SDRC塗料對太陽光反射率達93%至95%；它向外發出的電磁波輻射，有94%集中在波長8至13微米的中紅外線。這兩個數據，都比一般白色漆油高出大約10%。

根據試驗，將該公司的SDRC塗料塗在金屬建築物的屋頂或外牆表面後，陽光猛烈時，溫度最多可以下降逾20℃至30℃（與沒有任何塗料相比），比周圍環境氣溫要低4℃至7℃。至於金屬建築物室內的氣溫，可降1.8℃至6.4℃，估計可令冷氣機用電量減少兩成或以上。

朱毅豪表示，由於水泥的隔熱和儲熱效果比金屬強，與金屬建築物相比，水泥建築物室內日夜氣溫較平均。至於水泥建築物的屋頂或外牆加上該公司SDRC類塗料後，可以節省多少冷氣用電量，則要做過試驗才知。該公司已經與華懋集團達成協議，稍後將會在中環街市做有關測試。

朱毅豪透露，好幾家上市公司都對公司的SDRC塗料感興趣，希望盡快量產。現時正和幾家內地代工廠商討合作，當中以港資為主。該公司計劃，先在明年底量產白色的SDRC塗料，目標是在3至5年後自行設廠生產，未來計劃融資2000萬元。

[新經濟新天地]

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