亨泰消費品轉型 投資STO交易平台

收購專攻證券型代幣Cryptosx 17.5%股權

朱怡捷指出，公司近年有留意ESG、生產業、環保業應用區塊鏈提高效益的項目，都應用STO來增加初創企業的投資流動性，並認為行業剛起步。考慮到Cryptosx 已在菲律賓取得牌照，並獲納斯達克公司綠磚資本入股，因此加強入股信心。

Cryptosx過去數年已協助推出6隻STO

Cryptosx創辦人譚百賢曾在英資投行獲多利工作，他自2018年創辦公司。

譚百賢表示，首次代幣發行（ICO）市場欠缺問責性，料未來會朝向數據化及合規化，在留意到菲律賓卡加延經濟特區設有數碼資產專用的規管框架及發牌制度，遂在當地設公司專注搞STO。至今Cryptosx 經手的STO共12項，涵蓋地產、礦業、藍寶石、威士忌、空置購物中心改造行業等，當中4個來自美國客戶，亦有韓國做DNA排序的機構。

譚百賢表示，Cryptosx過去數年已協助推出6隻STO，融資金額約2000萬美元，日均交投約5至10萬美元。

他表示，今年底前還有3隻STO 待推出。現時發起STO上市成本約200萬至300萬港元。Cryptosx的收入則主要來自上市費、交易費及自營投資。

譚百賢認為，地產行業長遠最有潛力做STO，在手項目中與礦業相關背景的STO亦有3隻。Cryptosx還擬開發受監管及合規性的NFT市場，日後視乎發展情況才考慮再融資。