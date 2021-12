文華東方配合豪宅租賃推酒店式服務 疫下變陣走出室外 攻餐飲遊艇服務

明報記者 陳偉燊

Christoph Mares指出,文華東方今年8月底於土耳其伊斯坦布爾開設一家新酒店,期間發現客人愈來愈喜用室外、酒店露台及戶外暖爐設施,旗下歐美酒店亦見同類需求,近期連亞洲地區消費者,亦對空間更大的套房有更大需求。因此集團會調整並陸續增加戶外餐飲設施,另大型套房方面,因有足夠套房配合,所以不用大改動,待開業的新酒店則會考慮需求變化而發展。

推廣「外派」餐飲管家保安等服務

談到近年疫下衍生的Staycation潮流,Christoph Mares表示,概念亦惠及Stay One Degree 在250個地點提供、共3500個獲認證的豪華住所,透過會員制提供高端豪宅線上租賃服務。他表示,集團正計劃與Stay One Degree合作,明年夏季推出新服務,讓租用豪宅會員額外付費,享用由文華東方「外派」的餐飲、管家、保安等服務。雖然Stay One Degree目前在港未有提供豪宅服務,但雙方在今年6至9月曾在港推出城市海上宅度假服務Sea to City,讓會員享用酒店住宿、餐飲及遊艇探索香港海灣及勝景。

文華東方亦借助本身品牌,拓展管理式高檔酒店式住宅業務The Residences,Christoph 住Mares說,他們會在紐約第五大道、比華利山等新增3個項目,並注重在鄰近及連接集團的酒店之管理式高尚住宅,提供更多酒店式款待服務。

拓展酒店式住宅The Residences

至於酒店本業,儘管疫情持續,他明言在營運現有35間酒店之餘,擬在2025年或之前新增約20間酒店,當中連同明年初在深圳開業的新酒店,在內地的酒店數目更增至5間。

在開新酒店時,Christoph Mares稱會以聚焦文華東方品牌酒店為要務,目前無計劃重開怡東品牌,以免分薄資源。