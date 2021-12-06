短期通關在望 看好港零售餐飲股

北京將於明年2月4日至20日舉辦冬季奧運會，有分析認為，為了排除本港疫情傳播至內地的機會，在冬奧會於2月20日結束前，內地不會與本港通關。

通關愈早愈好 毋須等冬奧閉幕

交銀國際洪灝不同意此觀點：「通關愈早愈好，我不贊成冬奧會後才可通關的邏輯，目前本港對疫情的控制甚至已較內地更好，最重要是本港不要有新的疫情爆發，這樣的話，通關不會影響內地的疫情，我相信政府部門會作科學的決定，決定通關是對本港防疫能力的肯定，與舉辦冬奧會是兩碼子的事。」

本季以來，投資者曾經因為憧憬通關而炒起領展（0823）及九龍倉置業（1997），洪灝認為，與其買地產收租股，不如買更直接受惠的零售股及餐飲股：「通關對本港經濟當然是十分重要，除此之外，我明年選股的邏輯是，哪些板塊或股份估值夠低，在利好消息出現後估值可以修復得好，它們可能便更值得投資，而不少本港零售及餐飲股不論股價及估值現仍處於多年來相對低位。」

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