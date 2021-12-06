經濟
封面故事

選股要重視現金流 中資醫療股難跑贏大市

【明報專訊】恒指去年3月19日於21139點見底後，至今年上半年大漲小回，中資科網及醫療股是期內當炒板塊，惟隨着今年下半年大市回落，該兩大板塊亦跌幅顯著，交銀國際洪灝在上文表示中資科網股現被嚴重低估，但他現對中資醫療股則持審慎態度，認為在該板塊現時選股要重視基本面，例如現金流是否理想。

洪灝表示，中資醫療股可以籠統分為四大板塊，包括仿製藥（Generic drug）、創新藥、醫療器械及醫療服務，而目前內地居民醫療、教育及住屋等生活成本高企，屬政府要移平的三座大山，由於醫療屬其中一座大山，他覺得暫時要投資中資醫療股賺大錢並不容易。

「一如過去幾年，內地政府明年會繼續在仿製藥領域推進集中帶量採購政策，所以我覺得仿製藥股會很難炒，因為國家控制住價格，像房地產、教育一樣，有這麼大的政策風險，你點炒呢？當然，醫療行業對於國家、人民來說，是一個很重要的行業，所以我覺得正因如此，國家不會容許醫藥公司賺取不合理的盈利，它們一定要為人民服務，日後只可以賺取6%左右利潤率，像公用事業一樣，再多一點也不可以，這點是大家需要注意的」。

內地人口老化 不容醫療成本惡化

個別投資者認為，隨着內地人口老化，對醫療產品及服務與日俱增，中資醫療股中長線始終有投資機會，洪灝卻有不同看法，「正正由於內地人口老化，更加不可以讓醫療成本惡化，此點十分重要；你要記着，醫療屬於三座大山之一，不會較其餘兩座大山（地產及教育）好，所以我覺得你要把它當公用事業股看待，利潤率會被政策控制着」。

有分析認為，雖然國家醫保局會對仿製藥集中帶量採購壓低價格，惟在創新藥領域，當局會與藥廠就個別藥物的大規模採購以協商方式定價，因此生物科技等創新藥股較有投資價值，洪灝認同此觀點，惟提醒投資者有關股份估值已很高，「藍籌或國指成分股的創新藥股估值已好貴，在此情况下，你便要看看它們正在研發藥物的管線（pipeline）何時有新藥可以出來銷售，以支持這麼高的估值，這是很重要的」。

微創醫療與國際同業對標 成功與否待觀察

至於中資醫療器械股，洪灝表示，與仿製藥股一樣，會受制於集中帶量採購政策。在《Money Monday》第240期（去年3月16日出版）封面故事，除了專訪洪灝建議低吸撈底港股外，亦有介紹當時剛獲高瓴資本斥資逾6億元增持的微創醫療（0853），該醫療器械股在過去一年多以來先急升後銳降，上周五收報31.5元，仍較當時高瓴資本買入平均價13.51元高逾1.3倍。

去年3月中至今，微創醫療先後配股、發行可換股債券、分拆微創心通（2160）及微創機器人（2252）上市，並且為多間未上市的子公司引入投資者，集資逾百億元，研發新產品及拓展業務，有投資者憧憬微創將來可與美國醫療器械巨頭Medtronic及手術機器人巨頭Intuitive Surgical對標，洪灝就此回應：「這是有可能的，而且這是個別股票的情况，你可以憧憬它將對標某間國際同業，但這件事成功之前，你便要十分留意公司的基本面，看看它的財務報表，尤其要關注現金流的變化」。

[封面故事]

相關字詞﹕微創醫療(0853) 三座大山 中資醫療股 交銀國際洪灝

上 / 下一篇新聞

DayDayCook美上市遇嚴格審批 保薦人：中美關係緊張 料明年初掛牌
DayDayCook美上市遇嚴格審批 保薦人：中美關係緊張 料明年初掛牌
朱嘉盈：深耕內地為重 長遠冀進軍東南亞
朱嘉盈：深耕內地為重 長遠冀進軍東南亞
中概股退市壓力加劇 中證監：爭取解決問題
中概股退市壓力加劇 中證監：爭取解決問題
房企發供應鏈ABS 官媒：支持合理融資
房企發供應鏈ABS 官媒：支持合理融資
倫敦商廈傳售韓 長實：有offer不表示會賣
倫敦商廈傳售韓 長實：有offer不表示會賣
佳兆業「八折」賣中環中心38樓抵債
佳兆業「八折」賣中環中心38樓抵債
深港通5周年 累計交易額41.9萬億人幣
深港通5周年 累計交易額41.9萬億人幣
交銀國際洪灝：港股估值吸引 買中資科網消費新能源
交銀國際洪灝：港股估值吸引 買中資科網消費新能源
去年3月籲低吸撈底 薦多隻倍升股
去年3月籲低吸撈底 薦多隻倍升股
短期通關在望 看好港零售餐飲股
短期通關在望 看好港零售餐飲股
微博面對新社媒挑戰
微博面對新社媒挑戰
文華東方配合豪宅租賃推酒店式服務 疫下變陣走出室外 攻餐飲遊艇服務
文華東方配合豪宅租賃推酒店式服務 疫下變陣走出室外 攻餐飲遊艇服務
Staycation需求支持 聖誕預訂反應佳
Staycation需求支持 聖誕預訂反應佳
亨泰消費品轉型 投資STO交易平台
亨泰消費品轉型 投資STO交易平台
輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產
輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產
料日後成本與普通漆油相若
料日後成本與普通漆油相若
張兆聰：儲局轉鷹 高估值股要小心
張兆聰：儲局轉鷹 高估值股要小心
鄺翠玲：3招保母親退休生活
鄺翠玲：3招保母親退休生活
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：瑞信看好 港交所購23020
金子：瑞信看好 港交所購23020
張兆聰：股市調整急 入市選綠電股
張兆聰：股市調整急 入市選綠電股
伍禮賢：康師傅受惠產品漲價
伍禮賢：康師傅受惠產品漲價
洪龍荃、陳文哲：Affirm力爭「先買後付」中搶佔先機
洪龍荃、陳文哲：Affirm力爭「先買後付」中搶佔先機
鄒健宏：元宇宙——更精彩的莊周夢蝶
鄒健宏：元宇宙——更精彩的莊周夢蝶
《幫你格價》：表現差異大 慎選強積金
《幫你格價》：表現差異大 慎選強積金
沈永年：澳門隔離酒店環境勝珠海
沈永年：澳門隔離酒店環境勝珠海
梁振輝：美聯儲政策轉向值得留意
梁振輝：美聯儲政策轉向值得留意
陸振球：虛幣的FOMO投資策略
陸振球：虛幣的FOMO投資策略
陸振球：勿小覷買國債沽高息債避險行為
陸振球：勿小覷買國債沽高息債避險行為
林少陽：股市借Omicron調整
林少陽：股市借Omicron調整
技術取勝：招商局處上升通道
技術取勝：招商局處上升通道
李聲揚：加熱煙電子煙 內地逆市跑出
李聲揚：加熱煙電子煙 內地逆市跑出
蔡金強：中概股美退市：天要下雨
蔡金強：中概股美退市：天要下雨
徐家健：2019恐怖主義的經濟成本
徐家健：2019恐怖主義的經濟成本
艾雲豪：創業期的黑石 頭頭碰上的波折……
艾雲豪：創業期的黑石 頭頭碰上的波折……
李順威：資金流ETF互惠基金破紀錄
李順威：資金流ETF互惠基金破紀錄
劉思明：恒指年內新低 提防下試低位
劉思明：恒指年內新低 提防下試低位
何啟聰：憧憬中概股回歸 港交所牛證吼55339
何啟聰：憧憬中概股回歸 港交所牛證吼55339
瑞銀亞洲：快手季績不差 留意認購證27750
瑞銀亞洲：快手季績不差 留意認購證27750
摩根大通亞洲：股價新低資金博反彈 阿里巴巴Call 28285
摩根大通亞洲：股價新低資金博反彈 阿里巴巴Call 28285
周顯：偉祿新交易 足成財技教科書
周顯：偉祿新交易 足成財技教科書
陸振輝：生活快樂的真締是樂觀
陸振輝：生活快樂的真締是樂觀
王弼：趁調整Sell Put儲Paypal
王弼：趁調整Sell Put儲Paypal
曾淵滄：香港公用股受加息影響微
曾淵滄：香港公用股受加息影響微
湯文亮：移民聽到火車汽笛聲
湯文亮：移民聽到火車汽笛聲
陳永傑：油價跌紓通脹加息壓力
陳永傑：油價跌紓通脹加息壓力
廖偉強：炒家增加市場流轉
廖偉強：炒家增加市場流轉
布少明：買家入市「趕收爐」
布少明：買家入市「趕收爐」
馬泰陽：加息預期升溫 無阻樓市火熱
馬泰陽：加息預期升溫 無阻樓市火熱
7盤5365伙月內入伙 康城佔近七成 385個租盤率先搶客 分析：短期區內租金勢受壓
7盤5365伙月內入伙 康城佔近七成 385個租盤率先搶客 分析：短期區內租金勢受壓
豐寓首錄蝕讓 特色戶3年多實蝕逾百萬
豐寓首錄蝕讓 特色戶3年多實蝕逾百萬
龍譽4房月租4.4萬 4年半前購回報僅2厘
龍譽4房月租4.4萬 4年半前購回報僅2厘
心光盲人院：學校與九倉換地 非合作伙伴
心光盲人院：學校與九倉換地 非合作伙伴
周末一手成交不足20宗 2個月最淡靜
周末一手成交不足20宗 2個月最淡靜
皇第 複式大宅走日系禪風
皇第 複式大宅走日系禪風
尚悅上月14宗 4個月最旺
尚悅上月14宗 4個月最旺
MPF提取後 切忌不作為
MPF提取後 切忌不作為