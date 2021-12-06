選股要重視現金流 中資醫療股難跑贏大市

洪灝表示，中資醫療股可以籠統分為四大板塊，包括仿製藥（Generic drug）、創新藥、醫療器械及醫療服務，而目前內地居民醫療、教育及住屋等生活成本高企，屬政府要移平的三座大山，由於醫療屬其中一座大山，他覺得暫時要投資中資醫療股賺大錢並不容易。

「一如過去幾年，內地政府明年會繼續在仿製藥領域推進集中帶量採購政策，所以我覺得仿製藥股會很難炒，因為國家控制住價格，像房地產、教育一樣，有這麼大的政策風險，你點炒呢？當然，醫療行業對於國家、人民來說，是一個很重要的行業，所以我覺得正因如此，國家不會容許醫藥公司賺取不合理的盈利，它們一定要為人民服務，日後只可以賺取6%左右利潤率，像公用事業一樣，再多一點也不可以，這點是大家需要注意的」。

內地人口老化 不容醫療成本惡化

個別投資者認為，隨着內地人口老化，對醫療產品及服務與日俱增，中資醫療股中長線始終有投資機會，洪灝卻有不同看法，「正正由於內地人口老化，更加不可以讓醫療成本惡化，此點十分重要；你要記着，醫療屬於三座大山之一，不會較其餘兩座大山（地產及教育）好，所以我覺得你要把它當公用事業股看待，利潤率會被政策控制着」。

有分析認為，雖然國家醫保局會對仿製藥集中帶量採購壓低價格，惟在創新藥領域，當局會與藥廠就個別藥物的大規模採購以協商方式定價，因此生物科技等創新藥股較有投資價值，洪灝認同此觀點，惟提醒投資者有關股份估值已很高，「藍籌或國指成分股的創新藥股估值已好貴，在此情况下，你便要看看它們正在研發藥物的管線（pipeline）何時有新藥可以出來銷售，以支持這麼高的估值，這是很重要的」。

微創醫療與國際同業對標 成功與否待觀察

至於中資醫療器械股，洪灝表示，與仿製藥股一樣，會受制於集中帶量採購政策。在《Money Monday》第240期（去年3月16日出版）封面故事，除了專訪洪灝建議低吸撈底港股外，亦有介紹當時剛獲高瓴資本斥資逾6億元增持的微創醫療（0853），該醫療器械股在過去一年多以來先急升後銳降，上周五收報31.5元，仍較當時高瓴資本買入平均價13.51元高逾1.3倍。

去年3月中至今，微創醫療先後配股、發行可換股債券、分拆微創心通（2160）及微創機器人（2252）上市，並且為多間未上市的子公司引入投資者，集資逾百億元，研發新產品及拓展業務，有投資者憧憬微創將來可與美國醫療器械巨頭Medtronic及手術機器人巨頭Intuitive Surgical對標，洪灝就此回應：「這是有可能的，而且這是個別股票的情况，你可以憧憬它將對標某間國際同業，但這件事成功之前，你便要十分留意公司的基本面，看看它的財務報表，尤其要關注現金流的變化」。

[封面故事]