經濟

房企發供應鏈ABS 官媒：支持合理融資

【明報專訊】據內地官媒新華社、《證券時報》等報道，監管機構最新表態，房地產「合理發債融資仍將得到支持」，並獲悉包括民企在內的多家房企計劃於近期發行固定收益產品，當中除股東具國企背景的萬科（2202）、綠城（3900）外，龍湖（0960）及龍光（3380）等民企亦榜上有名。

中海招商蛇口擬近期發債

報道稱，萬科擬於近期發行7.77億元（人民幣，下同）供應鏈ABS（資產抵押證券），並計劃於12月將今年的供應鏈ABS額度發行完畢；綠城、龍湖則擬於近期發行8億至10億元供應鏈ABS；龍光則擬於12月發行6.65億元CMBS（商業抵押證券），並計劃後續發行約5億元供應鏈ABS。另中海企業、招商蛇口等也計劃於近期發行債券。

報道提到，計劃融資企業當中既有國企也有民企，其中民企數量相對較多。而於上周五（12月3日），一行兩會先後發聲促進房地產行業和市場平穩健康發展。人行負責人表示，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

銀保監亦表示，現階段要根據各地不同情况，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。中證監則表示，將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展，亦會支持優質房地產企業發行債券，資金用於兼併收購。

企業匯出資金還債 人行提供便利

中國恒大（3333）披露或無法履行擔保責任的公告後，對於如何保護境內外投資者、相關購房者等的合法權益上，報道則引述人行表示，企業欲匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

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