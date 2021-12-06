經濟

朱嘉盈：深耕內地為重 長遠冀進軍東南亞

【明報專訊】DayDayCook（日日煮）以拍片起家，銷售「餸菜包（Ready-to-Cook）」等產品，創辦人兼行政總裁朱嘉盈坦言，雖然近期有意進軍東南亞市場，但強調眼前最重要還是專注深耕內地；同時擬研發更多不同產品，包括與合作伙伴發展植物肉產品。

伙食品廠開發植物肉產品

日日煮早於2015年大舉進軍內地，資料顯示，目前有75%客戶來自非一線城市，當中客戶又以廣東、江蘇、浙江等地佔比最多。朱嘉盈表示，公司目前規模約150人，在香港、上海等地都有辦公室，她坦言在內地發展要「貼地」，因此近年花不少時間在內地，並指過去12至18個月間，來自美團（3690）和拼多多（美：PDD）的銷售增長較快，有助品牌滲入較低線城市。

除了「餸菜包」和「即食小菜系列（Ready-to-heat）」產品，日日煮亦伙拍內地植物肉食品廠商PFI，開發及推出相關產品。朱嘉盈透露，公司正研究更多不同植物肉產品，例如酸菜魚等。另集團亦在香港與「好豬肉」合作，她說，未來希望發展單價稍高的植物肉產品，如目前的螞蟻上樹、佛跳牆等。

至於其他產品線，她暫未有意發展植物系零食或飲品，但會跟不同植物系品牌合作，詳情適時公布。

朱嘉盈披露公司的業務預測，未來3年收入按年增加約80%，當中植物肉產品收入佔比由今年的低單位數，增長至未來兩年的10%和15%；產品數量由今年佔比約兩成，明年提高至45%。

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