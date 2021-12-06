DayDayCook美上市遇嚴格審批 保薦人：中美關係緊張 料明年初掛牌

明報記者 蔡穎霖

面對環球市况動盪，日日煮創辦人兼首席執行官朱嘉盈表示，上市決定於今年年初提出，直言自己沒有水晶球可以預測未來，公司亦只是按自身步伐發展。經合併後，SPAC公司估值約為3.77億美元（約29.33億港元）。朱嘉盈笑言，希望以全球十大食品公司之一的通用磨坊（General Mills）（美：GIS）為未來發展目標。

日日煮主要透過直播煮食教學銷售餸菜包（Ready-to-Cook）等產品，目前主要集中於內地市場。據集團向投資者推介資料，直播平均觀眾達6000萬人次，而曾光顧的消費者（Paid Costumer）則約340萬人次（見表1）。

業務集中內地 審查時間較長

王幹文表示，以他早前完成的一宗SPAC合併上市交易為例，由正式公布到完成整個De-SPAC（即完成合併後，上市地位由SPAC轉成一般上市公司）過程，需時約4個月，但由於日日煮本身擁有不少內地業務，在中美關係緊張下，SEC審查會更會小心和全面，因此估計需時會較長。翻查資料，日日煮與Ace Global Business Acquisition是在今年8月底時公布合併交易，倘至明年初才上市，所須時間則多於4個月。

近年以SPAC形式赴美上市的亞洲企業，一般以東南亞為主，例如上周掛牌、合併後市值破紀錄的東南亞召車巨頭Grab（美：GRAB）；但事實上有不少涉及內地業務的企業曾計劃以正式渠道赴美上市，近期亦陸續改道來港，例如另一本港初創Lalamove（在內地以品牌「貨拉拉」營運），以及本港富豪李澤楷旗下保險公司富衛集團（FWD）等（見表2）。

創辦人：港難覓有興趣投資者

對於日日煮「棄港赴美」上市，朱嘉盈嘆在港難覓資金，「香港投資者沒有attention span（注意力）去投資我們這種公司」。她有見港府近10年不斷推動初創，生態圈發展相對全面，配套成熟則吸引更多科技或初創公司參與。當有成功例子跑出，自然增加投資者數量和選擇，漸漸培養出投資氣氛，相信未來5年會有不少機遇。