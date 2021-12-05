Eric Kung：以人為本 帶動創新高峰

即便是對於太空探索技術公司SpaceX來說，無論是研究團隊或開拓此項目的公司伙伴，他們都會將「客戶」納入每一個考量之中，畢竟最終這艘載人太空船就是用來載送乘客去到外太空！他們有在設計載人太空船以及構建整體導航系統時和潛在客戶交流過嗎？他們又如何在在家工作或在實驗室工作時做到這一點呢？

與客戶交談才是以人為本

半年前，天力的線上學習開展團隊為了決定接下來一年的主題方向，向專業執行團隊提供了一個主題列表，並要求高管團隊根據優先考量、偏好與觀察等進行排序，希望能藉此將客戶的組織需求也一併納入考量。最後，他們根據調查結果制定了「前五名主題」作為未來工作的方向。

雖然這樣的做法看起來的確以人為本，卻沒有以客戶為中心，他們應該與客戶交談並詢問客戶的業務需求和培訓需求。線上學習的形式通常也只能滿足某部分的培訓需求。與客戶交談！這才是以人為本的創新！設計思維的創新往往都是通過與客戶或服務和產品的用戶對話而產生的。

其次，人與創新的結合通常是透過團隊合作而誕生！在「打造最快速度的路線」這項體驗式管理遊戲中，一支10至14人的團隊需要想辦法將一顆網球透過拋接的方式傳給團隊中的每一個人，不重複且物品不落地。每每當我問及獲勝隊伍他們是如何找到最快的解決方法時，他們的回應總是將其歸功於團隊合作，在反覆的嘗試與錯誤中學習，並對彼此的建議與反饋保持開放且包容的態度。

須具強大溝通力專注力

在疫情下，許多公司因應政府的社交距離措施採用在家工作模式。在家工作的挑戰在於如何促進員工、客戶和其他團隊成員之間保持對話與交流。在疫情發生之前，科技公司會將自己的研發工程師派往客戶現場，在駐場期間，工程師能與客戶直接進行工作與對話，藉此了解客戶的需求，並研發相關的解決方案或產品。然而，這樣的模式與對話，能在當今虛擬工作環境中做到嗎？我們該如何走進客戶的視角，看見客戶的需要？又該如何真正聽到客戶的心聲呢？

當我們需要透過虛擬空間與客戶對話時，無論是前線領導者、客戶關係經理以及研發工程團隊，都必須具備強大的溝通力與專注力。

除此之外，讓自己保持積極、精神飽滿、專注和身心及良好的健康狀態是非常重要的！若組織看重以人為本的策略，則必須朝着這樣的目標努力。

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]