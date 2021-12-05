歐盟拒開放專利 被批「疫苗種族隔離」

資料來源：政治新聞網站Politico、財富雜誌、華盛頓郵報

不少發展中國家認為，如果疫苗製造商不能向全球供貨，就應轉讓專利技術。在新冠疫情爆發後，印度和南非向世界貿易組織（WTO）的《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPS）理事會，提交要求暫時停止某些TRIPS義務（包括專利、版權等）的有時限豁免提案，以便在新冠病毒的預防和治療方面，毋須執行一些專利規定。不過這提案至今沒有取得實際取展。

印度南非申豁免專利未有進展

諷刺的是，國際社會在Omicron變種病毒出現後對非洲多國實施的旅行限制，令很多非洲代表無法前往瑞士日內瓦參加原訂於上周一（29日）舉行的世貿部長級會議，以致這場原訂商討豁免權等重要議題的會議被迫押後，暫時緩解了歐盟面對的政治壓力。

至於同日繼續舉行的TRIPS理事會會議僅發表聲明，指成員一致支持，保持新冠抗疫相關知識產權（IP）討論的勢頭。這意味印度與南非的訴求仍原地踏步，即使全球已有逾百個國家支持它們的倡議。TRIPS理事會主席Dagfinn Sørli表示，如果有「政治意願」，務實的妥協解決方案是可以實現的。

總部位於日內瓦的全球研究和倡導組織「第三世界網絡」（The Third World Network）的沙希坎特（Sangeeta Shashikant）表示，美方代表似乎認為自己的角色是促進討論，除表態以外，欠缺實際行動。

拜登政府自今年5月以來，多次表態支持豁免疫苗專利。美國消費者權益組織「公共公民」（Public Citzen）全球藥物普及計劃研究主管Burcu Kilic指出，美國從未表態支持印度與南非的倡議，呼籲美國在世貿組織總理事會爭取通過兩國的建議。

由全球50多個衛生及人權組織組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine）批評富裕國家與世貿拒絕解決「疫苗種族隔離」問題，最終要為推遲疫苗談判的決定負責。

不過，一直反對豁免權的歐盟，得到英國、瑞士和加拿大支持，主張保護專利才可確保大型藥廠繼續為研發而投資。發展中國家則認為，過多專利保護，妨礙貧窮國家獲得疫苗及藥物保障。

歐盟等主張保護專利確保研發

歐洲議會綠黨議員Sara Matthieu指出，除非全球所有人都能獲得負擔得起的疫苗，否則將無法擺脫這次疫情，歐洲必須將人類健康置於藥廠利益之上。歐洲委員會執行副主席多姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）稱，歐盟贊成對疫苗知識產權進行「有針對性的豁免」。但了解歐盟立場的人士表示，這僅代表歐盟的長期立場，即它將支持簡化知識產權強制許可程序的步驟，而這是世貿TRIPS協議的現有條款。

強制許可是指一個國家可允許一家公司，在未經專利持有者同意的情况下生產一種藥物，通常只在醫療緊急情况下發生。這樣的步驟遠不及印度與南非爭取的豁免權。

外交官：倘美支持豁免 歐盟陷困難

根據Politico取得的近期歐盟大使會議備忘，歐盟委員會認為廣泛豁免權行不通。部分歐盟外交官員向Politico表示，豁免權的問題，很大程度取決於美國的行動。拜登政府迄今未在世貿提出有關疫苗的提案，歐盟寄望美國仍將維持其對知識產權的一貫支持。一名歐盟外交官員向Politico稱，美國控制大局，如果美方支持印度和南非提出的一些豁免權，歐盟將面臨困難。

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