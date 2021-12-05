港華燃氣逾6億購煤氣智慧能源業務

連註冊資本 港華需出資13.39億

港華指出，是次收購的31間附屬公司，截至10月底，資產淨值為5.99億港元。因應有15間附屬公司是以零代價收購，港華將會在轉讓協議生效後45日內，向所獲該等公司股權按比例支付代價，有關公司的所需繳付的註冊資本達5.937億元人民幣（約7.26億港元）。因此是次收購，連同收購及支付註冊資本，港華需出資13.39億港元。

該集團稱，包括但不限於太陽能光伏系統、數碼化能源管理服務及碳管理服務等智慧能源業務，未來發展智慧能源系統業務，發展趨勢將側重於碳排放的管理及降低。因此，其擬通過資源分配，專注於進一步發展及擴充其智慧能源業務。

較早前港華公告已透露，煤氣支持其有關業務發展計劃，並擬將煤氣從事的若干現有屋頂太陽能光伏系統業務注入港華。當港華完成是次收購後，將成為煤氣於內地的智慧能源業務中的旗艦，繼而提升價值，鞏固身為中國智慧能源行業領先參與者的地位。