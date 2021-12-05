fb改名Meta 市值蒸發2240億美元

股價自9月高位累跌近兩成

Meta股價持續受壓，除了受近期市場關注新冠肺炎變動病毒帶來的影響，彭博稱，這亦與該股在10月份公布的季度數據較預期弱有關。另其業務模式亦受舉報人Frances Haugen質疑。在過去一周其股價累積跌7.9％，並為去年6月以來股價表現最差的一周，未有因為大搞元宇宙而令股價「回春」。

相對其股價由今年1月4日到9月7日累升42％，跑贏同期其他獲熱炒twitter（美：TWTR）及Netflix（美：NFLX）。但Meta目前估值只為預測盈利19.8倍，為同業中估值最低的股份。彭博引述新橋證券首席市場策略員Donald Selkin稱，Meta仍然要承受facebook業務遺下的問題，因此料股價未來數年落後大市。但是市場內有八成分析員仍看好該公司未來12個月目標水平可達400美元，比上周五收市有逾30%上升空間。