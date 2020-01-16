中概股再被洗倉 ADR港股指數跌2%

重磅科技股急跌 滴滴挫22%

滴滴上周五盤前雖然曾升近一成，不過臨近開市已掉頭向下，全日收報6.07美元，下挫22.18%。美國證交會在上周四確定《外國公司問責法案》細則，市場預期中概股將準備從美股退市，潛在來港上市的熱門股下跌，拼多多（美：PDD）跌8.16%，蔚來（美：NIO）跌11.19%。虛擬貨幣礦機生產商嘉楠科技（美：CAN）急挫28.79%，億邦國際（美：EBON）亦跌9.72%，兩家公司曾於2018年申請在港上市，但已過時失效。

中概股風險提高加上大市不利科技股，令已在港第二上市的中概股同樣下跌，攜程（美：TCOM）跌12.2%，小鵬（美：XPEV）跌9.3%，均較周五港股收市低逾一成。阿里巴巴（美：BABA）跌8.23%，京東（美：JD）跌7.71%，受重磅股拖累，ADR港股比例指數23,265點，跌2.15%，恒指期貨則收報23,380點，下跌1.7%，低水387點。

滴滴現價較今年6月底的上市價低56.64%，其退市需經股東通過。《華爾街日報》引述消息人士稱，滴滴從美退市最佳選擇，是先到香港上市集資，再回購美股ADS，這也是公司和中國政府傾向的方案，滴滴目標是最快在2022年第一季完成港股上市。

報道又稱，目前滴滴不符本港上市規定，但有知情人士表示，證監會將會給予豁免。目前港交所（0388）要求，公司需在其他市場上市兩年，才能適用較寬鬆第二上市規定，同時要求公司業務須完全符合當地法律，因為內地各省市網約車管規不一，滴滴等企業未能達到完全合規要求。《華爾街日報》又報道，今年初滴滴一直考慮在港上市，是因為公司不符要求才放棄計劃。