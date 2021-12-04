曦臺海景特色戶 拼湊東方現代風

明報記者 容婌維

攝影 楊柏賢

曦臺自2019年推出迄今累沽310伙，套現約38億元，現尚餘約16個單位待售。上述新近裝修示範單位位於第1座35樓A室，實用面積1229方呎，屬4房雙套連儲物房間隔。發展商表示，單位的設計背景為一家四口的成熟家庭，裝修費涉約300萬元。單位客飯廳呈長方形，空間感十足，可明確劃分客飯廳；飯廳靠近玄關，可放置圓形飯枱，發展商亦將毗鄰飯廳的儲物室改為入牆酒櫃，配以工作枱面亦可作水吧之用；客廳放置梳化、茶几及電視櫃後，仍有充裕的活動空間；客廳外接33方呎露台，戶主不論坐在室內或走出露台，均可享開揚海景，更可遠眺對岸港島的西灣河一帶都會景。

儲物室改作入牆酒櫃

主人房連接客廳，設計師為房間加設屏風，劃出空間設計成衣帽間，扣除衣帽間位置後房間仍可放置雙人牀，並做到三邊落牀。主人房享雙邊景觀，向南的一面享海景，而向北的一方則望油塘工業區，並外接77方呎平台，設計師於平台放置和風庭園裝飾，呼應設計主題。主人套廁屬明窗，惟窗外正對冷氣機平台，廁所內設浴缸、淋浴間及雙洗手盤。

單位另一間套房劃為女兒的房間，以粉色為主調，有空足夠空間放置雙人牀、梳妝枱及入牆衣櫃，並可做到三邊落牀；套廁亦屬明廁，惟跟窗戶同樣對着冷氣機平台，浴室設有浴缸。至於另一間睡房則劃作兒子的房間，房間面積較套房細，但仍可放置單人牀、入牆衣櫃及書枱。四人家庭的作息空間均安排妥當後，設計師把單位餘下的一間睡房改裝成茶藝冥想室，鋪設榻榻米及放置和風桌椅組合，戶主可用作日常休息或宴客。值得一提，上述3間房間均享開揚海景。

單位設77呎平台 3間房均享海景

單位採獨立梗廚設計，間隔方正，附設Miele煤氣煮食爐、雪櫃、抽油煙機、酒櫃、蒸焗爐以及Gaggenau洗衣乾衣機等廚具，方便業主入伙即用。廚房亦接連另一間儲物套房，可作工人房之用。

曦臺位於油塘崇山街8號及四山街15號，正正位於油塘工業區之中，周遭被不少工廈包圍，日間附近亦有較多貨車經過，噪音較大之餘沙塵亦較多；另外，油塘東源街一帶臨海位置現有數個地盤動工，即使身處在極高層的35樓示位，打開窗戶或走出露台仍可清楚聽到建築噪音。項目毗鄰未有大型超市及餐廳等。事實上，曦臺基座設有兩層高商場，惟住宅入伙迄今1年半商場仍未啟用，住戶若需外出吃飯或購買日常用品，則需步行至海傲灣一帶，或步行約10分鐘至毗鄰油塘站的大本型商場。

■有片睇

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