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2021年12月4日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
滴滴宣布美退市 轉港上市 無提「私有化」 ADS早段急跌16％
美證交會通過《外國公司問責法》 中概股爆股災
科技股拖累恒指 夜期低水382點
粵政府約談許家印 同意向恒大派工作組
李克強再提適時降準 續實施穩健貨幣政策
彭博指本月結束業務 台《蘋果日報》：對外電臆測沒回應
新股上市涉貪案 楊金隆林楚華脫罪 官：無法證明楊知悉林參與12新股IPO
投保人保障基金法例2023年交立會
港PMI回升至52.6 連續10月擴張
外管局公布涉境外非法博彩多宗罰單
佳兆業：下周到期優先票據 不保證履責
中國中免煞停H股上市
美上月新增職位遠遜預期 非農職位僅增21萬 美股高開後轉跌
美FTC入稟 阻Nvidia收購ARM
花旗據報申中國證券牌照
日圓貶值成本減AEON推「價格凍結」優惠
皓日首批百伙折實均呎2.15萬 高九龍灣逾30年二手樓逾三成 1房折實689萬入場
話你知：前身淘大工業村 兩年前逾20億統一業權
皓日開價前 買家815萬購德福2房
瑧譽8號屋2.14億沽 實呎4.1萬創屯門新高
心光盲人院申重建83伙逾千呎海景大宅
田灣興偉中心全層 1.2億易手
應正視港樓巿M形現象
周末睇樓好去處
曦臺海景特色戶 拼湊東方現代風
油塘變天 多個大型項目陸續落成
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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