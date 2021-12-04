瑧譽8號屋2.14億沽 實呎4.1萬創屯門新高

發展商指，8號洋房實用面積5211方呎、5房5套間隔，前後花園面積合共992方呎，連2個車位，成交價2.14693億元，實呎4.12萬元。

翻查資料，屯門對上呎價最高紀錄，由英皇（0163）珀居於2018年9月、即反修例風暴前所創下，6號洋房實用3677方呎，當時以逾1.48億元售出，實呎40,277元，是次將瑧譽新紀錄再推高約2.3%。

瑧譽今年以來錄12宗逾億元的洋房成交、套現逾16.6億元，項目現餘10套獨幢洋房未售，考慮短期加推。

ST. GEORGE'S特色戶

2.33億沽 實呎7萬

九龍豪宅方面，信置（0083）與中電（0002）合作的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，近月陸續拆棚。

其中，項目最新售出3座23樓A室，屬頂層連天台特色戶，實用面積3325方呎，連天台2938方呎，4套房間隔，享加多利山及洋房景，設私人電梯大堂，連3個車位，以2.328億元招標售出，實呎70,015元。ST. GEORGE'S MANSIONS至今累售11伙，4伙為特色戶，套現逾16億元。

柏巒撻訂貨約5060萬易手

個別現樓洋房錄撻訂重售，新世界（0017）元朗唐人新村洋房柏巒，2018年6月以5932.1萬元售出6號屋（連雙車位），實用面積3844方呎，實呎15,432元。據成交紀錄冊顯示，單位日前取消交易，料遭沒收15%訂金、涉約890萬元。洋房昨日再以5059.7萬元沽出，實呎13,163元。