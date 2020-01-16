皓日首批百伙折實均呎2.15萬 高九龍灣逾30年二手樓逾三成 1房折實689萬入場

明報記者 陳寶恩

事實上，九龍灣區多年來未有新盤供應，若與鄰近的啟德比較，皓日相較樓花期約16個月、中海外（0688）啟德維港1號，日前加推173伙、折實均呎25,515元則低約15%。樓花期約2年的皓日，早於上周六已開放位於九龍灣宏遠街一號九龍的示範單位予公眾參觀。

恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日首張價單涉100伙，佔全盤294伙約34%。單位實用面積320至771方呎，包括39伙1房、50伙2房及11伙3房單位。價單定價717.5萬至1770.3萬元，實呎20,914元至24,841元，平均實呎22,446元。彭又形容，皓日開價為「街坊開心置業價」，定價參考九龍東一手住宅，認為有一定折讓。

建期低於千萬單位佔首批六成

項目提供三種付款方法，包括120天現金、300天現金及建築期付款。120天現金付款最高折扣4%，折實價688.8萬至1699.5萬元，折實實呎20,076元至23,847元，折實均呎21,548元。至於300天現金付款及建築期付款，前者提供最高1.75%折扣，後者則照定價。價單顯示，首批100伙中，有60伙定價低於1000萬元，採用建築期付款並用新按保，最高可承做樓價九成一按。

入場單位為3樓E室，實用面積322方呎1房，向南，望九龍灣市景，折實價688.8萬元，折實實呎21,391元。呎價最低單位為3樓D室，實用面積498方呎2房戶，同樣向南，折實價999.8萬元，折實實呎20,076元。另外，皓日不由發展商提供按揭如二按等。

CAINE HILL上載樓書

開放式169呎起

另外，恒地（0012）半山堅道的CAINE HILL昨亦上載樓書加入新盤戰，最快本月推出。樓花期長約1年3個月的CAINE HILL，提供187伙，設開放式至2房，標準戶開放式設67伙，佔約36%，實用面積190至197方呎；1房戶設110伙，佔約59%，實用面積277至289方呎。項目另設10伙特色戶，包括開放式至2房，實用面積169至446方呎，連18至276方呎平台。其中最細單位位於3樓F室，實用面積僅169方呎，開放式間隔，連18方呎平台，料屬港島半山最細單位。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目示範單位及售樓處將近完工，料短期開放，有機會月內推售。