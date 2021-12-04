花旗據報申中國證券牌照

計劃未來兩年內地聘100人

去年9月，花旗成為首家在中國獲得國內基金託管牌照的美國銀行。今年10月，花旗宣布與中國廣發銀行建立戰略合作伙伴關係，在「跨境理財通」項目下，讓廣東省9個城市的內地投資者購買香港和澳門的投資產品。

跨國大行近年紛紛在中國設立全資控股業務。中美兩國於2020年初簽署貿易協議後，已實施多年的券商外資股權比例限制被取消。中國目前允許外國金融機構建立從事證券、期貨和資產管理的全資子公司。

摩通（美：JPM）和高盛（美：GS）此前都獲准透過收購中國合作伙伴的持股，全資控股其在華的證券業務。摩根士丹利（美：MS）、瑞信（瑞士：CSGN）和瑞銀（瑞士：UBSG）也獲得其在華證券業務的多數股權。

此外，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克繼續沽貨。美國證交會（SEC）文件顯示，馬斯克周四沽出93.4萬股特斯拉，套現10.1億美元。自11月8日，馬斯克已沽1010萬股，套現109億美元（約850億港元）。《華爾街日報》稱，馬斯克可能再沽1200萬股，才達沽出一成持股目標。

（綜合報道）

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