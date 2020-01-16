美FTC入稟 阻Nvidia收購ARM

NVIDIA股價早段挫3%

目前由日本軟銀集團（日：9984）持有的ARM，是多數半導體公司的架構技術供應商，其技術幾乎用於所有智能手機（包括iPhone及Android設備）的處理器，令業界憂慮NVIDIA的收購計劃，可能會限制競爭對手取得ARM的架構技術。

儘管NVIDIA的繪圖晶片使用不同於ARM的架構，其一些處理器也使用ARM設計的核心及技術，引發壟斷爭議。目前NVIDIA的競爭對手也與ARM共享信息。FTC的聲明表示，這宗交易將使全球其中一家規模最大的晶片公司，控制競爭對手賴以開發自家晶片的架構技術。若這宗交易被允許，合併後的新公司可能扼殺新一代科技，包括用於運行數據中心及汽車駕駛輔助系統的晶片技術。

FTC稱，NVIDIA有能力及有動力，利用ARM的架構技術打擊對手，削弱競爭，最終導致產品質量下降、創新減少、價格上漲及選擇減少。NVIDIA則表示，將投資於ARM的研發，以促進競爭方式擴展其產品，擴展ARM的生態系統，以促進競爭。此外，ARM的交易也受到海外機構審查。

（綜合報道）

[國際金融]