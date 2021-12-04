外管局公布涉境外非法博彩多宗罰單

【明報專訊】緊接內地地方公安機構、檢察院追究非法博彩案，國家外匯管理局亦公布與境外非法博彩相關的非法買賣外匯行為及相關處罰個案。當中舉出的10個案例，涵蓋福建、廣東、遼寧、浙江、河北、江蘇及湖北的個人，當中7宗案件通過地下錢莊非法買賣外匯，另3宗通過將境內商戶的POS機移往境外刷卡，藉此非法買賣外匯。上述個案的資金全部用於境外賭博，當局全部均作罰款處罰。
外管局表示，該等案例，涉非法買賣外匯由23.4萬美元至59.2萬美元不等，被罰款則由16.8萬元人民幣至40.7萬元人民幣。所有處罰個案均納人人民銀行的徵信系統。
涉非法買賣外匯最多59.2萬美元
該局指出，會加強外匯市場監管，並嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序，並按例將部分違規典型案例通報。
外管局自2020年4月開始，會按季公布非法買賣外匯用於賭博的案例，每次均會通報10個案例，同時自2020年9月起，首度披露有內地個人涉將境內商戶的POS機移往境外刷卡。若有案例納入人行的徵信紀錄，在系統內除了可讓信貸機構得悉逾期欠款、信用卡透支及擔保狀况外，亦會涵蓋欠稅、民事判決、強制執行、行政處罰甚至電訊欠費等公共紀錄，連外間的查詢個人紀錄亦包括在內。
內地的金融機構在作出對個人貸款時，很多時會參考有關紀錄去提供授信。