外管局公布涉境外非法博彩多宗罰單

外管局表示，該等案例，涉非法買賣外匯由23.4萬美元至59.2萬美元不等，被罰款則由16.8萬元人民幣至40.7萬元人民幣。所有處罰個案均納人人民銀行的徵信系統。

涉非法買賣外匯最多59.2萬美元

該局指出，會加強外匯市場監管，並嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序，並按例將部分違規典型案例通報。

外管局自2020年4月開始，會按季公布非法買賣外匯用於賭博的案例，每次均會通報10個案例，同時自2020年9月起，首度披露有內地個人涉將境內商戶的POS機移往境外刷卡。若有案例納入人行的徵信紀錄，在系統內除了可讓信貸機構得悉逾期欠款、信用卡透支及擔保狀况外，亦會涵蓋欠稅、民事判決、強制執行、行政處罰甚至電訊欠費等公共紀錄，連外間的查詢個人紀錄亦包括在內。

內地的金融機構在作出對個人貸款時，很多時會參考有關紀錄去提供授信。