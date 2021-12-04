投保人保障基金法例2023年交立會

政府當年在諮詢文件中建議，保障基金的賠償限額應為申索額首10萬元的100%，加餘額的80%，而可獲得的賠償總額最高為100萬元，而保障基金應向保險公司收取徵費。

何等形式徵費仍需諮詢

張雲正昨日表示，該局正要求顧問公司將目前市場環境相關參數套用於政府早年建議，現等候相關資訊，相信有了資訊後只需微調框架，然後再諮詢業界及公眾，其後進行法律草擬，預料性質與早年的諮詢文件建議的變化不大。至於徵費，張表示，以何等形式進行，需要諮詢，他認為轉嫁予消費者機會並非很大，因為料徵費額度不大。

證監會早前推出投資相連保險產品指引，張表示，低息環境下，許多投保人冀保障及回報兼得，局方已就保障型投資相連壽險產品（PLP）開始諮詢業界，業界有不同意見，他希望相關產品是要有共識下推出，冀望明年內將此事處理好，能夠推出較穩妥方案。

另外，保監局主席鄭慕智表示，大灣區保險售後服務中心相關的落實安排工作因疫情而有延遲，但已到最後階段，售後中心的選址亦已初步決定，希望未來數月內能在執行細節達共識，並作公布。

大灣區保險售後服務中心

研究至最後階段

跨境保險通方面，張雲正稱，粵、港、澳、深等四地監管當局正商討未來以何種形式構建設施、合作模式，而他認為跨境理財通下，資金有跨境流動的渠道，可探討讓保險通共用，至於理財通就從業員認證、行為規管等安排，若有適用亦可考慮參照。