彭博指本月結束業務 台《蘋果日報》：對外電臆測沒回應

彭博續稱，壹傳媒沒有回覆記者的電子郵件，其致電往《蘋果日報》台灣辦公室的電話，亦無人接聽。台灣《蘋果日報》網上版發聲明：「針對彭博指稱，壹傳媒將於12月底關閉《蘋果日報》的台灣部門，本公司對外電的臆測，不知從何而來？沒有回應」。

壹傳媒遭運輸公司申索逾6.2萬

壹傳媒旗下業務，今年來陸續停止營運。當中《蘋果日報》台灣印刷版於5月17日最後見報後，轉線上形式以台灣「蘋果新聞網」維持運作至今。香港《蘋果日報》則於6月24日出版最後一份報紙，北美網上版亦在之後叫停。

此外，壹傳媒旗下壹傳媒管理服務公司及壹傳媒高層遭一家運輸公司申索62,519元，昨日於小額錢債審裁處作簡短提訊。申索人稱所提供的運輸服務已經於6月21日完成，惟未收到付款，案件押後至明年3月14日再訊。根據申索書，申索人為黃靝濟經營寶盈運輸公司，被告人為壹傳媒管理服務公司、壹傳媒前非執行董事葉一堅、前財務總裁熊自強、前營運總裁周達權及馮佩玲。