粵政府約談許家印 同意向恒大派工作組

廣東省政府稱，應恒大請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，省政府同意向恒大派出工作組，督促推進企業風險處置工作，並切實加強內控管理，維護正常經營。

人民銀行表示，支持廣東省政府派駐工作組，人行將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

人行：近期內房銷售融資已逐步回歸常態

人行表示，恒大集團出現風險主要源於經營不善、盲目擴張。境外美元債市場高度市場化，投資人較成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰法律規定和程序。短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場正常融資功能。近期境內房地產銷售、購地、融資等已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

此外，中證監表示，目前交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。中銀保監稱，恒大集團全部債務中金融債務佔比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小，因此不會對中國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。

恒大昨晚公告顯示，自9月已積極與財務和法律顧問評估資本架構及流動性情况，探索所有可行方案，但鑑於目前的流動性情况，不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。集團將積極與境外債權人溝通，制定可行的境外重組方案。恒大昨跌0.88%，收報2.25元。