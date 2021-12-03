東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高

項目日前獲買家預留3樓全層，全層面積約7912方呎，成交價6725.2萬元，呎價約8500元。資料顯示，麒豐2018年8月向興勝創建（0896）以12.5億元購入上述地盤，每方呎樓面地價約7000元，曾創九龍東工業地新高價。

麒豐購入後申請活化，並重建一幢24層高新式工廈，總共提供193伙，預計2022年下半年落成。

Bosch租銅鑼灣HDH Centre作旗艦店

另亨利發展集團表示，銅鑼灣伊榮街1號總部已命名為HDH Centre，總建築面積約8.2萬方呎，樓高25層，其中德國品牌博世（Bosch）承租1樓全層、約2500方呎樓面，作為品牌家庭電器旗艦店。另項目3至8樓為特色餐廳樓層，11至25樓屬甲廈。

此外，舖市再錄蝕讓成交，市場消息指，北角堡壘街19至19A低層地下商舖，面積約5950方呎，以7280萬元易手，呎價約1.22萬元。原業主2012年7900萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓620萬元或8%。