經濟

香港地產

東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高

【明報專訊】由莎莎國際（ 0178 ）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本，伙拍傅老榕家族旗下廣興置業集團發展的新蒲崗七寶街1號活化工廈樓花項目東傲，市場消息指，項目昨日最少售出10伙位於7及12樓的單位，面積介乎703至1210方呎，成交價697.92萬至1550萬元，呎價8600至9600元，套現逾1億元。以呎價9600元計，創新蒲崗拆售活化工廈呎價新高。

項目日前獲買家預留3樓全層，全層面積約7912方呎，成交價6725.2萬元，呎價約8500元。資料顯示，麒豐2018年8月向興勝創建（0896）以12.5億元購入上述地盤，每方呎樓面地價約7000元，曾創九龍東工業地新高價。

麒豐購入後申請活化，並重建一幢24層高新式工廈，總共提供193伙，預計2022年下半年落成。

Bosch租銅鑼灣HDH Centre作旗艦店

另亨利發展集團表示，銅鑼灣伊榮街1號總部已命名為HDH Centre，總建築面積約8.2萬方呎，樓高25層，其中德國品牌博世（Bosch）承租1樓全層、約2500方呎樓面，作為品牌家庭電器旗艦店。另項目3至8樓為特色餐廳樓層，11至25樓屬甲廈。

此外，舖市再錄蝕讓成交，市場消息指，北角堡壘街19至19A低層地下商舖，面積約5950方呎，以7280萬元易手，呎價約1.22萬元。原業主2012年7900萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓620萬元或8%。

相關字詞﹕亨利發展 東傲 傅老榕家族 麒豐資本 郭少明 莎莎國際

上 / 下一篇新聞

佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
港交所公布新措施助推廣ESG
港交所公布新措施助推廣ESG
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
BCT推MPF基金追蹤美股
BCT推MPF基金追蹤美股
匯控等4行遭罰3.44億歐元
匯控等4行遭罰3.44億歐元
雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％
雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％
翁順來：冀提高中巴收入派息
翁順來：冀提高中巴收入派息
恒生料明年增兩成前線銷售員
恒生料明年增兩成前線銷售員
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
技術取勝：廣發證券可試52周高位
技術取勝：廣發證券可試52周高位
盧駿匡：持半現金候撈底
盧駿匡：持半現金候撈底
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
周顯：港金融高官全無危機感
周顯：港金融高官全無危機感
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
湯文亮：國台辦的《台商行述》
湯文亮：國台辦的《台商行述》
疫下日人追求更大住所 利好樓市
疫下日人追求更大住所 利好樓市
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期