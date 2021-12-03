陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘

觀塘凱滙4房戶月租4.2萬租出 回報2.4厘

另外，觀塘凱滙亦錄大額租賃成交。香港置業區域董事胡耀才表示，凱滙中層A室，實用面積1092方呎，屬4房連套房及工人房，新近獲區內客以4.2萬元承租，實用呎租38.5元。業主2019年1月約2102萬元購入，收樓不久即租出，租金回報2.4厘。

新香港人1095萬接影岸‧紅移民盤

至於二手市場方面，有港人移民急讓手頭物業，並由新香港人承接。美聯高級營業經理吳楚興指出，東涌影岸．紅A座極高層A室，實用面積780方呎，3房套間隔，享機場海景，獲區內新香港人以1095萬元承接，實呎14,038元；原業主2007年7月329.8萬元一手買入，持貨14年，帳面獲利765.2萬元或2.3倍。

慧安園凶宅同層2房550萬易手

交投疏落的將軍澳二線屋苑慧安園，剛踏入本月即開齋。香港置業分區董事劉浩勤稱，慧安園1座中層D室，實用面積351方呎，2房間隔，新近以550萬元成交，實呎15,670元；原業主於2016年8月405.8萬元購入，持貨5年，帳面獲利144.2萬元或約36%。他續指，該單位位於凶宅樓層，成交價較正常單位市價低約16%。

今年經濟回穩，帶動物業交投上升。美聯發表統計報告指，今年首11個月整體物業註冊金額達8300億元，較去年全年約6284億元高約32.1%，創紀錄次高，預計全年物業註冊金額有望打破97年約8680億元的歷史高位。該報告又指，今年首11個月二手住宅註冊量及金額均已超越去年全年水平，宗數達56,410宗，金額則錄約4838億元，分別超越去年全年約20.3%及約28.2%。