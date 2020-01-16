經濟

香港地產

維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%

【明報專訊】遠展（0035）與新世界（0017）合組財團早前以79.48億元、每方呎樓面價1.38萬元，向佳兆業（1638）等購入啟德跑道區的地皮，令該區再成市場焦點；中海外（0688）發展的跑道區維港1號，昨突擊上載第6號價單，涉173伙，維持最高13.5%直減折扣，折實均呎2.55萬元，1房折實入場費753萬元，個別單位加價約3%。

維港1號7月開售至今累沽514伙、套現59億元；新推6號價單涉173伙，涵蓋實用面積348至656方呎1至3房戶，整批折實均呎25,515元，較6月首推折實均呎22,977元高一成，惟扣除景觀和樓層因素，實質加幅料約3%，而單位折實價由753萬至1825萬元。

嘉匯複式連車位7340萬沽 實呎4萬

以6號價單新推1B座11樓A室為例，屬實用面積454方呎2房戶，價單定價1316.1萬元、實呎28,989元；如相對6月首推的同類1B座10樓A室，價單定價1241.7萬元、實呎27,350元，即11樓單位價錢較低一層同類單位高6%，扣除樓層因素，實質加幅料約3%。

另嘉華（0173）啟德嘉匯新售出第8座37、38樓A室複式戶，連3個車位成交價7340萬元、實呎4萬元，買家成交期270日；單位實用面積1835方呎連470方呎平台，屬4房設計。

踏入12月，主要新盤錄約4宗取消交易或撻訂個案，當中因建築質量問題而須拆卸的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新添3宗取消交易，令同類個案累增至105宗，佔項目累售單位總數約845伙逾12%，涉銷售總值約16.6億元。上述3宗取消交易新個案，屬2房和3房戶，成交價由1031.2萬至1676.9萬元，買家均選用180日現金即供付款。以目前全部105宗取消交易個案中，有46宗採180日現金即供付款，佔比44%屬最多。

另新地（0016）牽頭堅尼地城KENNEDY 38首錄撻訂，為一個實用面積264方呎1房戶，早前以750.26萬元售出，買家料遭沒收5%涉約38萬元訂金。

相關字詞﹕柏傲莊III 嘉匯 維港1號 佳兆業

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