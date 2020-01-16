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中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客

【明報專訊】臨近年底，九龍及港島共3個市區單幢新盤部署同期推售（見表），除恒隆地產（0101）九龍灣皓日今日開價外，信置（0083）與市建局合作的中環全新樓盤ONE CENTRAL PLACE亦於近日獲批預售樓花同意書，提供121伙，並於昨日上載樓書，料短期內開售。

明報記者 陳寶恩

此外，屬舊契項目的恒地（0012）半山堅道73號CAINE HILL，樓花期約1年多，市場料短期內隨時出擊。根據ONE CENTRAL PLACE樓書，項目位於中環卑利街23及25號、結志街33號，毗鄰2017年底推售、由長實（1113）及市建局發展的MY CENTRAL。項目屬單幢設計，提供121伙，樓花期長約2年半。項目5至35樓屬住宅樓層，設2部升降機，其中116伙為標準單位，5伙為特色戶。標準戶樓層一層設4至5伙，標準戶實用面積383至992方呎，大部分屬1房及2房間隔。

ONE CENTRAL PLACE 1房383呎起

當中面積最細單位位於18樓D室，屬1房間隔，單位開則方正，設開放式廚房，外連露台，房間內設有浴室。特色戶實用面積就介乎393至1028方呎，最大單位位於頂層的35樓A室，實用面積1028方呎，連424方呎天台，採3房套房間隔。單位室內主要配套方面，採用大金空調，廚房配套家電以德國品牌Gaggenau為主。

值得注意的是，項目不提供會所及車位，根據投標條款，項目須設不少於3229方呎之公眾休憩用地。項目亦有天橋橫跨卑利街接駁至MY CENTRAL項目，及設有多用途社區會堂。翻查資料，市建局中環卑利街/ 嘉咸街發展計劃分A、B、C 3個地盤。ONE CENTRAL PLACE為A地盤住宅部分，樓面面積約8.42萬方呎，市建局在2017年2月推出招標，收22份標書，創當時市建局截收標書數目新高，最終由信置投得。至於C地盤則由永泰地產（0369）和資本策略（0497）合組財團於2017年10月投得，屬商業用地，可作辦公室、酒店及零售混合發展。

MY CENTRAL二手實呎逾3.3萬

至於B地盤由長實投得，現發展為單幢住宅MY CENTRAL，2017年10月起推盤，首批價單50伙，折實平均呎價29,363元，2房戶入場費1773萬元，折實實呎26,306元。資料顯示，項目最近一宗二手成交為今年6月，低層C室，實用面積663方呎，2房間隔，以2200萬元易手，實呎33,183元。原業主2017年10月以1906萬元購入，帳面賺294萬元或15%。

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