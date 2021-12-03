經濟
海外置業錦囊

投資策略

疫下日人追求更大住所 利好樓市

【明報專訊】雖然疫情不利日本經濟，卻反而令當地人更願意留在家中，甚至因要在家工作需要更大的居住空間，更有研究報告指出，日本政局穩定、低利率環境，以及較高的疫苗接種比率，都會利好明年日本經濟增長及物業市場前景。即使日本物業價格在疫情期間上升不少，但上述因素對海外投資者尤其吸引，市場預期當地樓市長遠仍有上升空間。

國內需求佔零售住宿市場逾九成

根據REthink Tokyo上月發布的《2022年亞太地區房地產新興趨勢》報告指出，現時海外投資者對日本物業具有濃厚興趣，當中不少人表示有意購入東京物業。一直以來，日本政治環境穩定、充足的流動性以及低利率環境，都得到海外投資者青睞。

在經濟層面上，日本國內需求佔零售市場及住宿市場超過九成，因此，即使新冠病毒疫情下，全球多國實施封城政策，但日本未有因外國進口和供應鏈問題而受到很大影響。

海外投資者按揭息率2厘至3厘

報告又指出，現時日本物業市場具有較低的租賃風險及租金上升的潛力，首先在按揭利率方面，如果是當地有穩定收入的公民或有永住身分的居民，可以申請全額貸款，按揭息率由0.5厘至1厘；如果是海外投資者，按揭息率為2厘至3厘不等，仍屬於較低借貸成本。

昔日，日本住宅面對高租戶流失率，但疫情令人們生活出現轉變，有更多時間在家中，而且不少租戶正在尋找更大的面積，或額外的空間作為家庭辦公室等，長遠而言都會利好當地物業市場。

第一太平戴維斯亦發布《2030年亞洲房地產市場》研究報告，指出疫情令日本一些行業如酒店、零售及旅遊等受到衝擊，以致經濟走弱，而在東京亦因疫情以致流行在家工作，對辦公室需求下降，但長遠仍看好日本物業市場前景，主要有以下幾個原因：

首先，日本仍然是世界第三大的經濟體，雖然人口開始下降，但日本社會政治穩定是一個非常重要因素。10月份，現任日本首相岸田文雄帶領自民黨在眾議院選舉中取得261席並聯同盟友繼續執政，雖然比上次選舉的276席減少，但外界依舊認為自民黨是「平靜當選」，因此預期未來日子，日本政策不會出現重大變化。此外，日本經濟及財富較為平等，根據經濟合作組織（OECD）的數據顯示，日本最富有的1%人口，僅擁有全國10.7%的財富。相反，美國最富有的1%人口，僅佔全國超過40%財富，反映日本財富較均等。

疫情趨穩 地產市場料加快復蘇

疫情方面，現時日本完整接種疫苗人口約為77%，而截至本周三的7天平均感染個案不足100宗，研究報告預期，當地房地產市場將會因而快速復蘇。其他帶動樓市上升、吸引國際投資的因素包括有充足流動性及低利率。當中，東京、大阪、名古屋和福岡等都是海外投資者熱中的城市。

環球樓市 - 明報記者 黃清瑤

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
港交所公布新措施助推廣ESG
港交所公布新措施助推廣ESG
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
BCT推MPF基金追蹤美股
BCT推MPF基金追蹤美股
匯控等4行遭罰3.44億歐元
匯控等4行遭罰3.44億歐元
雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％
雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％
翁順來：冀提高中巴收入派息
翁順來：冀提高中巴收入派息
恒生料明年增兩成前線銷售員
恒生料明年增兩成前線銷售員
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
技術取勝：廣發證券可試52周高位
技術取勝：廣發證券可試52周高位
盧駿匡：持半現金候撈底
盧駿匡：持半現金候撈底
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
周顯：港金融高官全無危機感
周顯：港金融高官全無危機感
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
湯文亮：國台辦的《台商行述》
湯文亮：國台辦的《台商行述》
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期
東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高
東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高