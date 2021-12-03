張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼

SaaS失支持 舊經濟股全線走高

全球股市出現高估值的明星股下跌，低殘股份相對抗跌，成了臨近年尾的避風塘。美股的軟件、網絡安全、雲計算、金融科技等股份反覆下跌，部分累計瀉30％至50％，當中不乏Crowdstrike（美：CRWD）、Affirm（美：AFRM）、Upstart（美：UPST）等明星股，就算是績優的Zscaler（美：ZS）也要先升後急插。港股這邊亦如是，SaaS股完全失去支持，軟件股成昨日最弱勢行業，反而低殘的舊經濟則全線走高。

內地樓價只升不跌預期或轉向

內房股消息好壞參半，調控政策邊際上寬鬆，尤其是放寬按揭審批是全國推行，但11月份仍未見效。上月百強房企實現銷售操盤金額7507.8億元（人民幣‧下同），按月回落3.4%，按年跌幅擴大至37.6%。當銀行全面配合放貸，銷售依然偏弱，這就可能是中央瘋狂打壓樓市後，終於扭轉了民眾樓價只升不跌的預期，成功達到房住不炒的目標，但假如市場只剩下剛需，有多少房企能夠生存下去則是一個大問號。內房股股價未有因政策鬆動而向好，反而是不斷尋底，民營內房股價多貼近多年低位，至今未看到有資金博反彈。

不過，11月份PMI建築活動卻相當不錯。建築業商務活動指數和新訂單指數分別為59.1和54.2，比10月上升2.2和1.9個百分點。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為60.5和56.5，比上月上升5.4和0.5個百分點，反映基建活動明顯轉趨活躍。當中一個原因是專項債加快了發行進度。截至11月，全年發行進度大概完成了90％。

昨日幾隻傳統基建股均見有所轉強，當中中國建築（3311）更向上突破，創出52周新高。

中國建築公營工程競爭力強

中國建築近年受到內地PPP項目困擾，現金流壓力巨大，股價持續下跌。但這兩年努力解決問題，財政壓力已大減。首9個月營業額及應佔合營企業營業額分別約為528.36億元及9.35億元，按年分別增25%及跌4.6%。未經審核經營溢利及應佔合營企業盈利合共83.72億元，按年增加18.2%，業績理想。此外，集團在公營工程項目極具競爭優勢，在明日大嶼和北部都會區兩大項目的支持下，未來3至5年前景定必相當亮麗。

張兆聰

[數據尋寶]