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2021年12月3日星期五
技術取勝
投資策略
佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
港交所公布新措施助推廣ESG
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
BCT推MPF基金追蹤美股
匯控等4行遭罰3.44億歐元
雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％
翁順來：冀提高中巴收入派息
恒生料明年增兩成前線銷售員
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
技術取勝：廣發證券可試52周高位
盧駿匡：持半現金候撈底
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
周顯：港金融高官全無危機感
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
湯文亮：國台辦的《台商行述》
疫下日人追求更大住所 利好樓市
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期
東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高
技術取勝：廣發證券可試52周高位
【明報專訊】中廣核向上突破機會大（圖）
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