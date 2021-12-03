葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股

翔龍基金由匯豐環球投資管理發行，投資於中國股票，與傳統互惠基金比較，它有兩大特點：第一是屬封閉型基金，基金單位持有人不能要求贖回其基金單位；第二是它在港股上市買賣，也就是說，在市場沽貨便是主要套現途徑。翔龍基金2007年7月20日掛牌，第二個交易日（7月23日）便被炒高至17.82元，較發行價10元高78.2%（基金當時仍未入巿買股），可見當時港股投機氣氛熾熱，也反映市場對匯豐環球投資管理的信心。不過，隨着恒指當年10月見頂回落，2008年爆發金融海嘯急跌，翔龍基金價格2008年10月最低報2.51元。

2007年上市後沉寂多年 去年次季起轉強

在過去10多年，翔龍基金表現大部分時間並不理想，低於發行價10元，主要原因是投資回報未見突出，而且由於投資者既要向匯豐環球投資管理支付管理費，翔龍在港交所上市也衍生其他費用，因此翔龍基金價格曾較每單位資產淨值大幅折讓20%或更高。

直至去年第二季開始，翔龍基金價格脫胎換骨，由9元左右倍升至昨日收報18.1元。背景是翔龍基金幾年前已改變投資方針，主要投資內地A股，而去年第二季以來A股整體表現不錯，而更重要的是，筆者估計翔龍基金投資團隊出現更替、或至少是投資風格有所轉換，它的投資回報在過去20個月變得頗理想，由每單位資產淨值上漲推動基金價格上升。翔龍基金昨日收報18.1元，較上月底每單位資產淨值22.31元，仍大幅折讓18.8%。

重倉股凱萊英醫療寧德時代強勢破頂

根據翔龍基金今年中期報告，該基金截至9月底首兩大持股分別是凱萊英醫療（滬：002821）及寧德時代（深：300750），兩股均屬去年第二季以來股價勁升數倍、本季至今仍不斷破頂的優質股。寧德時代是內地電動車電池龍頭股，目前市值達1.6萬億元人民幣，《Money Monday》封面故事受訪者近月已就它的投資亮點作詳細分析，筆者在此也就不再重覆。至於凱萊英醫療則是「委託開發暨製造服務公司」 （Contract Development and Manufacturing Organization、CDMO），主要為國內外製藥公司、生物技術公司提供藥品全生命周期的研發與生產服務，從而加快創新藥的臨牀研究與商業化應用，去年收入為31.5億元人民幣，上周公布簽訂27.2億元人民幣的大訂單後，近日股價高位徘徊；而且凱萊英醫療亦正在港股招股作第二上市，集資最多75.5億元，上市編號為6821，一手入場費高達41,413.2元，屬歷來最高。

翔龍基金早於9月底已重倉凱萊英醫療及寧德時代，可見基金經理的選股功力。它的中期報告亦詳細公布了所有上市投資，包括數十隻A股，當中大多數也是筆者不熟悉的，筆者認為這反而是好事，因為作為土生土長的港人，筆者暫難以看懂A股上市公司年報及公告作投資，揸翔龍基金曲線投資A股，由它來為筆者在A股市場賺取超額回報（Alpha），相信也是不錯的選擇。

未來數月擬續低吸香港小輪

另外，筆者已根據10月22日在本欄發表「帝御系列豐收 低吸香港小輪」一文的策略，昨日以每股5.46元買入香港小輪（0050），未來數月擬繼續低吸該股。

[葉創成 創富倉]