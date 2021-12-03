特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬

續航里程達24公里 時速最高16公里

特斯拉表示，這款越野車適合8歲或以上的兒童使用，售價1900美元（約1.48萬港元）。雖然Cyber​​truck可能要延至明年稍後時間才推出，但這款外形像Cyber​​truck縮小版的Cyberquad，將於2至4周內向美國內陸（不包括阿拉斯加、夏威夷）發貨。

Twitter（美：TWTR）創辦人多爾西（Jack Dorsey）卸任Twitter行政總裁後，集中精力領導其創辦的移動支付公司Square（美：SQ），最新宣布該公司改名Block，標誌其全力發展區塊鏈業務。新名稱將在12月10日生效，但公司的股票交易代號不變。該公司持有價值約2.2億美元的比特幣，其CashApp服務允許用戶買賣比特幣。該公司8月成立新部門，旨在建立區塊鏈加密資產交易所。

此外，迪士尼（美：DIS）董事會已選出阿諾德（Susan Arnold）為新任董事長，接替將在本月稍後離開迪士尼的艾格（Robert Iger）。現年70歲的艾格擔任迪士尼CEO長達15年，去年才由包正博（Bob Chapek）接替。阿諾德在迪士尼董事會任職14年，自2018年以來一直擔任獨立首席董事。

（綜合報道）

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