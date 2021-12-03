蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱

股價早段跌逾4%

蘋果產品生產受阻之際，部分「果粉」仍然使用舊型號的iPhone。科技博客《MacRumors》取得的內部備忘顯示，蘋果計劃在本月31日，將iPhone 6 Plus列為過時產品，意味該型號的手機日後難以確保獲得官方維修服務。

自2014年9月推出的iPhone 6和6 Plus，一直是蘋果銷售過的其中兩款最暢銷手機。iPhone 6 Plus已停產5年多，蘋果Apple Store門店和蘋果授權的售後服務供應商會為過時產品提供7年的維修服務，但要視乎零件供應而定。不過iPhone 6直至2018年以前仍在個別市場由指定零售商銷售，暫不會成為過時產品。可是在軟件方面，隨着iOS 13發布，蘋果已放棄對iPhone 6和6 Plus的支援。

此外，蘋果的Apple Car自動駕駛車項目繼續流失人才，繼該項目負責人菲爾德（Doug Field）於今年9月跳槽到福特（美：F）後，作為動力系統專家的工程主管施韋庫奇（Michael Schwekutsch）也跳槽電動飛行的士初創公司Archer。

施韋庫奇是特斯拉（美：TSLA）的前工程副總裁，擁有100多項與汽車設計相關的專利，曾參與保時捷、寶馬等大廠的電動車系統生產，突顯電動車領域的專才成相關行業的爭奪對象。

另外，美國貿易代表處（USTR）的網站顯示，蘋果提交8份意見書，爭取蘋果智能手表Apple Watch及Mac Pro零件豁免關稅。

（綜合報道）

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