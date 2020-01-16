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OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點

【明報專訊】Omicron變種病毒蔓延，可能影響原油需求。不過油組與盟友（OPEC+）昨晚議決在明年1月按原定計劃，維持每月增加40萬桶的日產量，油價應聲下滑。紐約期油最多跌4.8%，低見每桶62.43美元。布蘭特期油最多挫逾4%，低見每桶65.72美元。不過OPEC+強調會密切關注市場形勢，並在必要時為產量作出「即時調整」，午夜前油價收復之前跌幅。

就業市場數據比預期好，美股經歷周三的沽壓後反彈，道指早段急升逾450點，標普500指數升1%。航空、郵輪、休旅行業板塊早段股價上漲。不過納指午夜前由升轉跌。蘋果（美：AAPL）、特斯拉（美：TSLA）等科技股及晶片股下滑。東南亞召車巨頭Grab（美：GRAB）昨晚通過與特殊目的收購公司（SPAC）合併在美國上市，開盤報13.06美元，升逾18%，然後下滑（詳見B3版）。

蘋果特斯拉拖累納指升轉跌

雖然OPEC+維持下月的增產計劃，但同時暗示當Omicron變種病毒的影響明朗化，可能會再次檢討產量安排。這為OPEC+在短時間內調整產量計劃敞開大門，突顯變種病毒蔓延及美國牽頭釋放戰略石油儲備（SPR）為油市前景帶來的不確定因素。

美國能源部副部長特克（David Turk）向路透社表示，如果全球能源價格大幅下跌，拜登政府可能會調整釋放戰略油儲的時間表，其他準備與美國合作釋出戰略油儲的原油消費國，也可調整釋放油儲的時間。

特克補充，美國政府也在考慮實施部分國會議員提出的原油出口禁令，以控制美國的燃料價格升幅，總統拜登將作出最終決定。不過能源部發言人隨後表示，該部門目前沒有改變釋放原油庫存的計劃。拜登政府上月宣布，將從戰略石油儲備釋出5000萬桶石油，最快將於1月開始交付。

OPEC+的內部文件預計，明年首季全球油市將重返供過於求的狀態，明年1月原油過剩將達每日200萬桶，3月將進一步增至每日380萬桶。

美國就業市場數據比預期好。在截至11月27日當周，首次申領失業救濟人數略增至22.2萬，按周增加2.8萬，申領人數少於預期。對上一周的申領人數則下修至19.4萬，是1969年以來最低。分析師預期，周五公布的美國11月非農職位將增長55萬個。

耶倫再提降關稅紓通脹

美國財長耶倫表示，了解聯儲局縮減資產購買計劃的理由，又指工資和物價是觀察美國經濟是否「過熱」的關鍵指標，聯儲局的工作是避免工資螺旋式上漲。她強調，目前沒有迹象顯示，工資上漲推動了物價上升的循環。她又談論到特朗普政府實施的關稅導致美國物價上漲，認為降低部分關稅可能有助通脹降溫。

（綜合報道）

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