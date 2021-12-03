經濟

雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％

【明報專訊】「電競第一股」雷蛇（1337）赴港上市4年後，昨獲主席、行政總裁兼執行董事陳民亮（圖）、非執行董事林嘉林等提出以每股2.82元私有化，較周三（1日）收市溢價5.6%；總代價約105.2億元。完成私有化程序後，雷蛇將申請撤銷於聯交所的上市地位。雖然分析認為是次私有化作價合理，但由於較此前市傳作價4元「變相折讓」近三成，拖累雷蛇股價昨開市初段插逾13%，及後縮窄至7.9%收市，報2.46元。

明報記者 蔡穎霖

根據公告所指，雷蛇作為一家香港上市公司，於軟件及服務領域尋求機遇受到限制，該等新興領域趨於較高風險且可能對公司近期可盈利性及股價產生不利影響。隨着公司於新興領域的擴展，陳民亮認為私有化將為雷蛇提供靈活性，實施不同業務策略或追求其他更多業務機遇，同時不受限於聯交所的上市監管限制及合規義務，亦毋須關注短期市場反映。

通過私有化需不多於4.2%股東反對

按聯交所披露，陳民亮持有30.09億股雷蛇，相當於已發行股份34.35%；而林嘉林則持有20.55億股，相當於23.46%股權，兩人合計共持股57.81%。由於雷蛇要成功私有化，獨立股東反對票不可多於10%，相當於要不多於4.2%股東反對。

張智威：難判斷是否「走漏風聲」

雷蛇早於10月底宣布大股東研究提出私有化，其後路透社引述消息報道，公司計劃以每股4元私有化，相當於約350億元估值；消息進一步刺激雷蛇股價急漲11.5%。不過公司同日稍後時候澄清，未就潛在交易作出決定，要約價格仍然待定。

在昨天正式提出私有化以前，雷蛇股價於上月底突然急挫，單日最多跌近三成。信誠證券聯席董事張智威形容，市場總有春江鴨偷步買入或沽貨，難以斷定是否「走漏風聲」。不過雷蛇研究提出私有化以來，股價最高亦只見3.05元，跟傳聞作價每股4元有一大段距離，投資者應有所懷疑和警覺。對於今次私有化作價2.82元，張智威認為以雷蛇市帳率4.84倍計算，屬於合理水平。

上 / 下一篇新聞

佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
奧園觸發境外融資提早還款 涉資逾50億
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
上季以永久離港為由提取強積金 再創新高
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元
港交所公布新措施助推廣ESG
港交所公布新措施助推廣ESG
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
香港總商會料明年港經濟增長2.8%
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
彭博︰東亞擬出售藍十字保險
BCT推MPF基金追蹤美股
BCT推MPF基金追蹤美股
匯控等4行遭罰3.44億歐元
匯控等4行遭罰3.44億歐元
翁順來：冀提高中巴收入派息
翁順來：冀提高中巴收入派息
恒生料明年增兩成前線銷售員
恒生料明年增兩成前線銷售員
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
潘振慶涉挪用資金 終身禁重投業界
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
OPEC+維持增產 拖跌油價 就業數據勝預期 道指早段漲450點
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
蘋果通知供應商 iPhone 13系列需求減弱
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
特斯拉出兒童越野車 售價1.48萬
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
張兆聰：油股表現勝油價 中石化估值吸引
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
葉創成：揸翔龍基金曲線投資優質A股
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
植耀輝：騰訊觸底反彈可短炒
技術取勝：廣發證券可試52周高位
技術取勝：廣發證券可試52周高位
盧駿匡：持半現金候撈底
盧駿匡：持半現金候撈底
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
張兆聰：基建股強勢 中國建築績佳可吼
周顯：港金融高官全無危機感
周顯：港金融高官全無危機感
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
譚新強：Omicron變種，是禍是福？
湯文亮：國台辦的《台商行述》
湯文亮：國台辦的《台商行述》
疫下日人追求更大住所 利好樓市
疫下日人追求更大住所 利好樓市
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
中環ONE CENTRAL PLACE批預售 3市區單幢盤共602伙同期搶客
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
維港1號加推173伙 折實均呎2.55萬個別加價3%
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
陽明山莊3房月租近10萬 持貨5年回報2厘
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期
東京街項目採組裝合成 華懋料縮短兩月施工期
東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高
東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高