經濟

香港總商會料明年港經濟增長2.8%

【明報專訊】全球陷入新冠變種病毒Omicron爆發恐慌，經濟前景陰霾未明。香港總商會昨日公布本港各項經濟數字預測，其中預計本港實質經濟增長由今年6.3%，下降至明年2.8%；通脹率則由1.5%升至2.2%。香港總商會總裁梁兆基指出，目前難以估計各國對變種病毒的應對方法，故預測數字未有考慮到相關潛在影響；但若各國恢復封關措施，將對環球以至香港經濟復蘇帶來嚴重影響，屆時或會下調經濟預測。

基數效應退 來年數據增長料放緩

他續稱，隨着經濟逐步復蘇，基數效應消退，來年各項數據增長將會放緩，包括零售銷售增長預計由今年7%縮減至明年5%；商品出口增長則由今年24%，大幅放緩至明年的7%。至於今年底失業率將達4.2%，至明年底改善至3.7%。

香港總商會早前亦做了「商業前景問卷調查」，合共收回320份問卷，當中有45%受訪企業預期2022年營業額將較今年增加，反映本港營商氣氛持續向好。不過，梁兆基認為，企業不宜過分樂觀，而有32%受訪者亦料明年營業額仍低於新冠病毒疫情前水平，加上變種病毒增添隱憂，相信企業仍需要一段時間才可回復常態。

變種病毒添隱憂 企業恢復需時

梁兆基表示，環球供應鏈問題未有改善，物流成本持續上升，加上若美國加快加息步伐，或將進一步影響本港經濟。他續稱，政府明年制定新一份《財政預算案》時，應清楚了解屆時經濟不確定因素，不應貿然撤銷對中小企的援助措施，並需制定備用方案支援相關企業。此外，有35%受訪企業計劃在未來12個月增聘人手，較去年的21%有所增長；但企業投資意欲仍保持審慎，只有17%受訪公司有意在港增加資本投資。

相關字詞﹕經濟預測 香港總商會

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