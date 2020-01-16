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雲音樂首掛「潛水」 每手帳蝕255元

【明報專訊】新股市場沉寂數月後開始活躍，雖然網易（9999）旗下的串流音樂平台雲音樂（9899）昨首日掛牌，股價延續暗盤「潛水」走勢，收報199.9元，較招股價跌近2.5%，但今日仍在招股的7隻新股中，「植髮股」雍禾醫療（2279）打破近期新股頹勢，昨日已獲券商借出約91.81億元孖展，相當於公開發售獲逾60倍超額認購。

雍禾醫療受捧 孖展超購60倍

雲音樂昨日開市後不久即跌至200元，中午收報200.4元，全日更跌近2.5%，收報199.9元，每手帳面蝕255元。集團首席執行官兼董事丁磊於上市儀式致辭稱，昨日是第四次參加集團上市儀式，並表示每次上市敲鑼亦有不同心境。他續指，雲音樂是中國首家提出扶持原創音樂人的平台，未來平台上將有更多新奇的內容和玩法，讓用戶從過客變成參與者，並讓人人都是創作者。

另外，微博（9898）昨晚公布，今次來港第二上市發行價定為272.8元，按昨晚美股盤前37.5元計算，港股招股定價折讓約6.67%。綜合13家券商數據，微博孖展截止時僅錄2.69億元，以公開發售集資近4.27億元計，不獲足額認購。該股將於下周三（8日）掛牌上市。

微博定價272.8元 較美股折讓7%

正在招股的新股中，專門從事植髮業務，旗下擁有「史雲遜（Svenson）」品牌內地業務的雍禾醫療備受散戶歡迎，綜合16家券商數據，昨日錄得91.81億元孖展，超額認購逾60倍，當中富途借出35.17億元，輝立借出16.5億元，華泰借出13.81億元，耀才借出近8億元。該股將於下周一（6日）截止招股，並於本月13日掛牌上市。

另外，北海康成（1228）、固生堂（2273）及凱萊英（6821）均於今日中午截飛。綜合券商數據，北海康成及固生堂昨日分別錄得7285萬元及9043萬元孖展，僅足額認購，凱萊英昨雖錄得6.73億元，但尚未獲足額認購。

其餘新股亦表現平平，順豐同城（9699）、康耐特（2276）及德商產投（2270）昨日分別錄得4.64億元、3127萬元及491萬元孖展額，順豐同城僅足額認購，康耐特及德商產投均未獲足額認購。

[新股]

相關字詞﹕德商產投 康耐特 順豐同城 凱萊英 固生堂 北海康成 雍禾醫療 微博 雲音樂 新股

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