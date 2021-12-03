經濟

內地諮詢管理電子煙 思摩爾升15%

【明報專訊】內地擬加強規管電子煙，國家煙草專賣局昨正式就《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，建議電子煙產品於中國境內上市銷售前，應經煙草專賣行政主管部門登記。面對市場將「有法可依」，已調整多時的電子煙股上升，思摩爾（6969）昨日急升14.7%，昨天收報51.95元；近一個月已反彈逾四成。在美國上市的霧芯科技（美：RLX）盤前一度升近兩成，開市初段升9%。中國波頓（3318）亦升7%。

霧芯科技美股開市初段升9%

根據意見稿，有關當局提出設立電子煙生產企業、電子煙代加工企業、電子煙品牌持有企業和電子煙用煙鹼生產企業，必須經國務院煙草專賣行政主管部門批准，取得煙草專賣生產企業許可證，並經市場監督管理部門核准登記。

當局同時建議由國務院煙草專賣行政主管部門建立全國統一的電子煙交易管理平台，依法取得煙草專賣許可證的電子煙生產企業、電子煙代加工企業、電子煙品牌持有企業、電子煙用煙鹼生產企業、電子煙批發企業、電子煙零售企業和個人，應在電子煙交易管理平台中交易。

建全國統一電子煙交易管理平台

意見稿強調，任何個人、法人或其他組織不得通過規定的電子煙交易管理平台以外信息網絡銷售電子煙產品和電子煙用煙鹼。電子煙產品在進入統一電子煙交易管理平台銷售前，應按要求核定計稅基價。

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