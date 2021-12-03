經濟

1個月Hibor升至近一年高 大摩反唱淡匯控

【明報專訊】美國聯儲局加息預期升溫，加上年結效應，1個月香港銀行同業拆息（Hibor）連升4日至近一年高位，昨報0.181厘；3個月至12個月的中長線拆息均全線升。息口上升利好銀行股，匯控（0005）昨日升逾1%，收報44元，並獲高盛唱好，指拆息回升有利其淨利息收入，若升勢持續，全年淨利息收入有望增長約2.6億美元。

淨息差持續下行 地緣政治風險較大

然而，摩根士丹利唱反調，該行雖然把匯控的目標價輕微調升至50.4元，但評級維持「與大市同步」，料跑輸新加坡及英國同業。大摩表示，維持對匯控的審慎看法主要三大原因，第一是未必受惠息口，理論上加息對銀行股利好，但Hibor的升勢料將落後於美息，而且匯控的淨息差多年來持續下行（見圖），即使美息及港息上升，對其淨息差的拉動力量有限。

第二是匯控受限於業務重整，多年來縮減美國及歐洲的零售業務，以及減少投放在環球銀行及資本市場業務，對盈利造成壓力，從而令每股收益和每股帳面淨值的增長低於同業。

至於第三個因素是來自中國的風險龐大，一方面是中國宏觀經濟的風險，另一方面是匯控在地緣政治的風險較大。

匯控和渣打（2888）昨日均升逾1%，而友邦（1299）升0.5%，而工行（1398）及建行（0939）均升逾2%，招行（3968）升3%，金融股做好帶動恒指升130點，收報23,788點。另騰訊（0700）及美團（3690）亦均升1%。

金融股做好 帶動恒指升130點

不過，阿里巴巴（9988）再挫逾2%，收報122.6元，為其港股新低。加上多隻二三線科技股下跌，拖累科指跑輸大市，收市跌41點或0.68%，報6017點。汽車之家（2518）跌9%，嗶哩嗶哩（9626）跌6.6%，快手（1024）、平安好醫生（1833）及閱文（0772）均跌逾3%。

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