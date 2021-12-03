碧桂園龍湖擬銀行間市場發中期票據償債

彭博引述中國銀行間市場交易商協會所屬信息系統指出，包括碧桂園的主要附屬公司碧桂園地產集團，以及龍湖的子公司重慶龍湖企業拓展（下稱重慶龍湖），兩家公司分別計劃發行中期票據50億元及30億元，同時重慶龍湖另計劃發行上限為10億元的項目收益票據，亦已完成註冊。

中海外擬發行三期中期票據共百億

中國海外（0688）旗下中海企業亦計劃發行三期中期票據，總額合共100億元，用於償還項目貸款。儘管內地融資市場對內房釋出暖意，但是相比起具國企背景的內房公司而言，民營背景的內房公司的發債量仍然處於低位。

國際評級機構惠譽表示，中國開發商的融資情况仍然會面對挑戰，若要明顯復蘇，可能要到明年下半年才會出現，當前環境可能會導致更多違約和不良債務交換。單靠寬鬆措施，不足以穩定內房的融資情况，住宅買家及貸款機構的信心才是關鍵。惠譽更預計政府會進一步採取措施，去穩定房地產市場。