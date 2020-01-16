經濟

佳兆業債權人傳倡注資最多156億 涉星島等可換股票據 《南早》：憂清盤負面影響更大

【明報專訊】佳兆業（1638）的資金緊張情况未解，集團一筆4億美元債券於下周二（7日）到期，惟據《南華早報》引述佳兆業與投資者會面一份演示材料，顯示債券投資者計劃提供更長寬限期，並提出7個選項協助集團渡過難關，當中包括認購以佳兆業旗下上市公司如佳兆業美好（2168）和星島（1105）股權作置換的可換股票據，或向集團在內地一些舊改項目注資，提供最多20億美元（約156億元）新資金。

明報記者 陳偉燊

受消息帶動，佳兆業昨日股價回穩，升近1%，收報1.02元；至於傳出遭投資者建議用作交換債權的星島，昨日大升8%，惟佳兆業美好則跌1.18%。據報道，持有佳兆業發行的4億美元票據逾半債權人，雖然周二拒絕佳兆業提出發行18個月期新債券交換到期債務，但「反建議」提出7個選項，包括提出可向佳兆業提供20億美元新融資，惟佳兆業需同時透過旗下佳兆業美好及星島向投資者發行可換股債券抵償債務。

另提直接注資舊改項目選項

其他選項，則包括向佳兆業在售中的18個深圳項目第三方買家提供16億美元貸款；或直接向舊改項目注資20億美元；或提供票息率達12.5厘的10億美元項目融資等。

彭博報道引述知情人士稱，由財務顧問Lazard代表的這批債權人，提出給予下周到期的4億美元佳兆業票據3個星期到3個月的寬限期，其間會對寬限期不斷檢討。據報道，債權人無意逼迫佳兆業清盤，因擔憂屆時負面影響或會更大。

彭博：再有債息到期未付

不過，佳兆業目前暫仍未脫困境，彭博引述消息稱，佳兆業原須於前日（1日）就2026年到期的3億美元票據到期付息1750萬美元，但是到期後仍未見支付，在該等票據宣布違約前，尚有30天寬限期。在此之前，該集團在上個月亦未能按時支付兩筆美元債息。

高盛表示，由年初至今，中資發行境外高息債違約率升至6%，單計內房違約率達6.5%，這是至少近九年來新高，若計入仍在邊緣掙扎的中國恒大（3333）、當代置業（1107）等，違約率更高達18.8%。近期更多相關內房違約的新聞曝光下，該行估計將有更多違約情况出現。

相比起來，早年違約的內房高息債，債務回收率相對較高，並處於55%至85%水平。反之近期出問題的內房債務違約個案，估計回收率相對早年的違約個案為低，回收過程更長。出現這個情况，與內房的債務較前為高、行前前景欠明朗、資本結構較複雜，以及內地信貸較緊有關。

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