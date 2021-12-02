澳能：澳門建築業3利好因素可復蘇

澳門博彩業毛收入去年大跌79.4%至603億元，今年首5個月按月反覆回升後，6月至10月又再直線下滑，10月按月跌26%、按年跌40%至43.65億元，而澳門政府料明年博彩毛收入為1300億元，與今年相若。事實上，澳門博彩業不景對當地經濟影響亦頗大，蘇冠濤表示，過去5年賭場建築佔澳門整體建築工程市場的大部分，由於過去一年多以來澳門賭場生意並不理想，不少賭場建築工程暫緩。

澳門明年政府建築工程投資料達200億元

不過，蘇冠濤認為，明年以至今後一段長時間，有3項利好因素可支持澳門建築工程行業向好。他指出，過去多年因為不同原因，澳門政府在基建投資規模不大，但現屆政府因應市民需求，將興建更多基建及房屋項目，明年政府建築工程投資料達200億元，較當地賭場建築工程投資（主要包括澳能建設有參與施工的新濠影匯2期及銀河4期）約100億元更高。

蘇冠濤指出，「澳門現時有5個填海區有待發展，建築工程行業仍然有發展空間」，該澳門新城填海區分5部分，合共約350公頃， 而他提供的資料顯示，A區位處澳門半島以東，面積五區中最大，約138公頃，規劃以住宅為主，三分之一土地興建2.3萬個公、私營住宅單位，周邊為商業、辦公、醫療、教育、社區配套及文創設施，預料居住人口達9.6萬人，目標是連接港珠澳大橋珠澳口岸人工島、外港碼頭、黑沙環新填海區，以促進區域協調發展、資源共享。

而澳門新城A區首階段建築需求，計劃2021、2023及2024年分別啟動興建約5200、5600及5700間經濟房屋（經屋、類似本港的政府資助出售房屋）；2022年則興建4100間社會房屋（社屋、類似本港的公屋）；2022年及2024年將分別啟動興建兩條學校村，約有10多間學校。

5填海區待發展 住宅均價兩年跌一成

值得注意的是，根據澳門統計暨普查局數據，當地住宅單位每平方米實用面積平均價格上季略高於10萬元，較2019年第二季高位回落近一成（見圖），有分析指出，除了因為期內當地經濟轉差外，亦與市場預期未來填海區新住宅供應將大幅增加有關。

至於第二個利好澳門建築工程行業的因素，是澳門政府於10月已開始合作管理橫琴。中共中央、國務院印發的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》於9月發布，為橫琴粵澳深度合作區建設勾勒藍圖。方案提出將在橫琴島規劃106平方公里的合作示範區，除澳門大學橫琴校區與橫琴口岸由全國人大授權澳門政府管理和使用澳門制度與規定外，其餘粵澳雙方共商共建共管共享區域採用電子圍網監管和目錄清單方式實施特殊政策，佈局和推進發展科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業、現代金融等諸多產業。

與央企合作 郭林錫：節省人力資源

蘇冠濤表示，澳門政府於10月開始合作管理橫琴後，上月便公布在橫琴工作的公務員，不論由澳門政府委派至當地工作，抑或原本已在當地工作的內地員工，均會由澳門政府管理，享受澳門政府的福利及待遇，故此可以形容為「澳門政府接收橫琴」，故他亦認為，現時不論香港、澳門及外資均很看重橫琴的發展。

澳門政府擬於未來10年投資4000億元發展橫琴基建項目。蘇冠濤指出，澳能建設早前已與中國建築組成聯營公司，分別佔25%及75%權益，承建工程總值達65億港元的澳門路氹城發展項目，未來也會與中國建築或其他央企或國企，參與橫琴基建項目，而澳能建設目前佔澳門建築工程市場3%至5%，希望聯營公司在橫琴的4000億元工程中也取得相若市佔率。

郭林錫表示，雖然澳能建設在與中國建築等央企合作的聯營公司中僅佔25%股權，但合作的好處是央企人力資源團隊龐大，可以應付大型的工程建築項目，而集團主要負責管理，「很難得有這樣龐大的人力資源去管理，令我們可以節省人力資源成本」。蘇冠濤補充，澳門本地建築工程承建商與國企或央企合作，屬政府主導的方向，過程中不會對本地公司、人力資源帶來重大衝擊，可望互惠共贏。

新賭牌批出後 賭場擴建工程料增

至於第三個利好澳門建築工程行業的因素，是明年中當地新賭牌批出後，營運商料會增加投資，賭場擴建工程料增加。澳門現有6個賭牌將於2022年6月到期，蘇冠濤預測，6個賭牌大部分可以續牌，跟着營運者便會爭取在短時間內提升現有賭場設施，以吸引客源：「由於疫情關係，過去一年多以來不少賭場裝修及建築工程均減慢甚至停工，我們預期待新賭牌確定後，這些被壓抑的投資需求便會釋放出來，就好像賭牌開放初期，金沙賭場在2004年5月開業後生意滔滔，大家知道市場可以發展得這樣快，於是便加快加大投資」。

明報記者 葉創成

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