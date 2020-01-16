經濟

香港地產

128 WATERLOO 3房3073萬沽 實呎3.65萬雙破頂

【明報專訊】踏入12月，未有大型焦點新盤登場，交投雖然淡靜，但市區新盤仍然有價有市。內房萊蒙國際（3688）與俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，目前已屆現樓，昨日錄得一宗3房戶雙破頂成交。

萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪表示，128 WATERLOO以招標形式售出16樓D室，實用面積842方呎、屬3房連套房連儲物室單位，位處單邊位置，廳房同可望九龍塘以至獅子山一帶景致，成交價3073.3萬元，實呎3.65萬元，成交價及呎價均創項目新高。

信置（0083）系樓盤昨日沽出2伙，包括西南九龍長沙灣維港滙II，以1470.3萬元售出3A座25樓、實用490方呎B室，2房間隔，實呎30,006元。另外，馬鞍山SILVERSANDS則以2775萬元售出3座8樓、實用1110方呎B室，4房間隔，實呎2.5萬元。

RICHMOND頂層2房餘貨加價4%沽

恒地（0012）西半山單幢盤THE RICHMOND近期已獲批入伙紙，並陸續交樓，發展商將個別貨尾加價。一手住宅銷售資訊網表示，THE RICHMOND頂層30樓B室，實用面積462方呎，2房連套間隔，去年1月價單定價1916.9萬元、實呎41,491元，最新累積加價至1993.9萬元、實呎見43,158元，即累積加價77萬元或4%；扣除最高7%折扣，最新折實價為1854.327萬元售出、折實實呎40,137元。

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