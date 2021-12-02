經濟

香港地產

持牌代理人數逼4.2萬 連續4個月破頂

【明報專訊】近月樓價指數雖略回軟，但不影響各界投身地產代理界意欲。地產代理監管局最新數據顯示，11月份持牌代理人數達41,964人，不但較10月份41,648增加316人或約0.7%，並連升7個月，更連續4個月創出歷史新高。

中原首10月45億營業額創新高

當中，地產代理（個人）牌照有18,824人，亦比10月18,668人增加156人，增幅0.8%；至於地產代理（公司）牌照就由10月的3902個增加23個，至最新3925個。另外，反映分行數目的營業詳情說明書數目最新報7222份，按月增加53份。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位等）買賣登記量突破7000宗水平，共錄7222宗，較10月6250宗增加約15.6%，並終止連續3個月跌勢。

近期樓市交投暢旺，代理收入亦持續上升。中原地產表示，今年首10個月中原香港暫錄得約45億元營業額，較去年同期升約30%，其中住宅部首10個月錄超過40億元營業額收入，兩者均創歷史新高。中原地產總部剛近期已遷至尖沙嘴廣東道九倉電訊中心，新總部租用三層樓面，總面積達5.5萬呎，是舊總部面積的1.5倍。

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