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經濟
2021年12月2日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地起訴書顯示澳門多間賭廳涉案 太陽城貴賓廳全線停業 料全行受影響
澳門上月賭收近持平 遜預期增長2%
港元拆息全線升 1個月Hibor見0.16244厘
11月現樓按揭宗數跌9% 近半年新低
國泰：新變種病毒影響未明
中證監否認禁VIE架構海外上市 美證交曾批如空殼 彭博︰審批後仍可赴港
港股12月開局 回升183點
貿發局關家明：港今年出口料增逾兩成
蒙牛創辦人牛根生辭任非執董
老虎證券CEO︰倘更多監管細則出台 第一時間服從
小鵬理想上月交付量超蔚來 乘聯會警告收緊信貸或致「購車延後」
Tesla 140萬租7萬呎地廠作體驗中心
愛奇藝擬裁兩成至四成人手
市場再押注提早加息 美股早段彈 道指升400點 分析：已消化加息預期
嘲買蘋果抹布浪費 馬斯克推390元哨子
Salesforce今季盈利指引遜預期 股價早段挫6.5%
張兆聰：氫能源股異動 小注投機京城機電
李曉佳：大姐也避風頭 洗米華沒適時收手
技術取勝：港華燃氣短線或後抽
劉思明：迎減碳大勢 港燃加速轉型
周顯：拉人封艇與要錢不要命
湯文亮：鮑威爾的「哀的美頓書」
尚悅‧嶺額印鬆綁 上月6宗全獲利 持貨3年帳賺近兩成 屋苑暫錄40個放售盤
持牌代理人數逼4.2萬 連續4個月破頂
128 WATERLOO 3房3073萬沽 實呎3.65萬雙破頂
內房總裁押3物業 向英皇財務借1億
澳能：澳門建築業3利好因素可復蘇
澳能力拓3新能源業務：太陽能充電樁新電池
劉思明：迎減碳大勢 港燃加速轉型
【明報專訊】恒指反彈，但整體偏軟，尤其是弱勢行業，沽壓持續。碳中和概念續有追捧，港華燃氣（1083）大力發展智慧能源業務獲青睞。
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