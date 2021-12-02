李曉佳：大姐也避風頭 洗米華沒適時收手

鑽石廳叫停業務 突顯周焯華高調

一般市場認知的是，內地媒體《經濟參考報》曾於2019年點名炮轟太陽城透過海外網絡賭場吸賭客，擾亂國家金融秩序，已為今次事件敲響警號。周焯華雖然一度在澳門高調開記招揚言依法營運，惟事隔兩年「紙終於包不住火」，終被溫州公安直轟有人非法在內地開賭場，檢察院批准逮捕當事人。澳門司警及檢察院亦採取行動，於本周一將周焯華及一干人等覊押。據市場流傳的消息，系內的個人秘書、資訊科技部、市場部、策劃部、同系相關的遊澳集團都有負責人捲入其中。當中更流傳，大概在2017年及2018年，事件已經引起內地機構注意並調查，只是未有曝光。若然消息屬實，其實早已反映警號頻頻亮起，但為何當事人及相關管理層未有察覺而收手？至今仍是一個謎。

市傳內地2017年已調查事件

在今次事件前，賭廳界甚有江湖地位的「大姐大」司徒玉蓮，其長期在澳門假日酒店營運的鑽石廳營運早於7月停業；商界名人「朱太」朱李月華的父親李惠文、亦即人稱「福哥」等打理的黃金廳，亦陸續叫停葡京酒店的高層賭廳，集中精力營運新葡京的賭廳業務，似乎已有山雨欲來的啟示。

賭廳制度自1988年由鑽石廳肇始，主要招攬港客、東南亞及韓、日客路，提供較好的服務，藉此提高枱面殺數，曲線幫助當時經濟疲弱的澳葡政府創造稅收，支持澳門發展。有關制度讓賭客高額買碼，換來碼佣、同時可享受客房及餐飲服務。賭客向賭廳存錢，到訪澳門時可把部分存款換成泥碼玩樂、沒到賭場博彩時更可賺取月息2厘甚至3厘的高息，吸引賭客變相做投資。及後經太陽城等人發揚光大後，進一步衍生跨境直播及電話投注等服務，給予深受賭禁的內地客方便，遙控參與海外博彩。後來澳門落閘不許電投，菲律賓博彩業就坐享漁人之利，引來一眾澳門賭廳開拓此市場。尤其在過去兩年疫情衝擊下，這為賭廳業界財路，但隨着內地高調打擊，搞博彩網絡化成了業界神話人物「華哥」生意的催命符！

[李曉佳 財經澡堂]