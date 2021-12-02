Salesforce今季盈利指引遜預期 股價早段挫6.5%

Salesforce的核心產品銷售雲（Sales Cloud），上季收入按年增長17%至15.4億美元，而服務雲（Service Cloud）收入按年增長20%以上，達到16.6億美元。今年7月，Salesforce以超過270 億美元的價格，完成對企業通訊軟件Slack的收購。該軟件為Salesforce的平台業務貢獻2.76億美元的收入。

「女股神」周二低撈Twitter

Salesforce宣布，任命現任總裁兼運營總監泰勒（Bret Taylor），與現任行政總裁貝尼奧夫（Marc Benioff）擔任聯席行政總裁。貝尼奧夫表示，泰勒將協助帶領公司邁向新一章，但他強調自己永遠不會離開自己創辦的公司。

此外，Twitter（美：TWTR）易帥，股價跌至一年低位之際，「科技股女股神」Cathie Ｗood旗下方舟投資（ARK Investment Management）周二出手撈底，購入約110萬股Twitter股票。以周二的43.94美元收市價計算，其購入的股票價值4890萬美元。

（綜合報道）

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