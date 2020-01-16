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嘲買蘋果抹布浪費 馬斯克推390元哨子

【明報專訊】雖然特斯拉（Tesla，美：TSLA）的電動貨車Cyber​​truck延遲上市 ，但特斯拉擁躉仍可購入相關的紀念品。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）周二在Twitter分享了特斯拉網上商店的鏈接，供追隨者以50美元（約390港元），購買參照Cyber​​truck外形而設計的Cyber​​whistle限量版哨子。馬斯克發帖嘲笑蘋果定價19美元（香港售價149港元）的抹布，呼籲追隨者與其把錢浪費在「愚蠢的蘋果布」，倒不如購買特斯拉的哨子。

籲追隨者勿買「愚蠢的蘋果布」

Cyber​​whistle以經過拋光處理的醫用級（medical grade）不鏽鋼製成，開售後旋即售罄，跟蘋果抹布一樣缺貨。至於原定於今年底投產的Cyber​​truck，將推遲至明年上市。特斯拉的貨櫃車電動拖頭Semi，也將投產時間押後至明年。

虛擬地王買家為Republic Realm

此外，虛擬實境（VR）平台The Sandbox的一塊虛擬地皮，以430萬美元（約3354萬港元）的價格賣出，打破另一虛擬實境平台Decentraland上周以243萬美元（約1895萬港元）的價格賣出一塊虛擬地皮的紀錄，創元宇宙（Metaverse）房地產交易價格的新高。

Sandbox的「虛擬地王」買家，是虛擬地產開發商Republic Realm。該公司目前在19個元宇宙平台，擁有約2500塊虛擬地皮。這些虛擬土地部分從元宇宙的創造者購買，又或向第三方投資者購入。Republic Realm購入虛擬土地後，有時會把它們空置，等待升值，有時也會向虛擬建築師付款，在虛擬地皮打造虛擬商場、虛擬住宅等。

（綜合報道）

[國際金融]

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