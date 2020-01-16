市場再押注提早加息 美股早段彈 道指升400點 分析：已消化加息預期

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升至0.6厘。美國10年期國債孳息率升3.9個基點（1厘等如100基點），至1.48厘。新變種病毒出現恐妨礙經濟復蘇，一度令加息預期押後至明年9月，但在鮑威爾「放鷹」後，交易員再次押注提早加息。市場關注油組與盟友（OPEC+）周四就明年1月的原油產量配額舉行會議。部分分析預期，OPEC+將暫停按月將每日產量提升40萬桶的計劃，國際油價午夜前升逾2%。

「小非農」職位增長勝預期

市場人士普遍預期，聯儲局將在本月中的議息會議宣布進一步收緊QE，令「收水」提早完成。本周五公布的美國11月非農新增職位及下周公布的美國11月通脹數據，或會為「收水」步伐帶來啟示。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位，在11月增加53.4萬個，高於分析師預期的50.6萬個。休旅行業的職位繼續大幅增加，上月增長達13.6萬個。大型企業成了招聘的主力，僱員人數超過500人的企業，在11月增加了27.7萬個職位，當中僱員人數超過1000人的企業，貢獻了23.​​4萬個新職位。「小非農」被視為非農就業數據前瞻，分析師估計周五公布美國11月非農職位增長55萬個。

美國製造業數據好壞不一。美國11月Markit製造業PMI終值降至58.3，是去年12月以來低位。輸入價格分項指數終值升至87.6，創有紀錄以來新高。不過美國11月ISM製造業指數升至61.1，較10月升0.3個百分點。新訂單分項指數升至61.5，較10月升1.7個百分點。

經合組織下調中美今明年增長預測

總部位於巴黎的經合組織（OECD）警告，Omicron變種病毒可能加劇供應鏈失衡，令增長放慢、成本上升，因此大幅上調通脹預期。該組織警告，新變種病毒可能會延遲全球經濟恢復正常的步伐，呼籲貨幣政策制定者保持審慎。

經合組織將二十國集團（G20）明年的通脹預測，由9月預期的3.9%升幅，上調至4.4%。經合組織首席經濟學家布恩（Laurence Boone）表示，新變種病毒令不確定性進一步提升，可能對復蘇構成威脅。經合組織估計，僅汽車行業供應鏈受阻，已使德國今年經濟規模減逾1.5%，墨西哥、捷克和日本減逾0.5%。

經合組織將今年全球經濟增長預測，由5.7%下調至5.6%，而明年增長將放緩至4.5%，與原先預期不變。經合組織昨首次公布2023年的經濟增長預測，預期增幅將進一步放慢至3.2%。

經合組織將美國今明兩年經濟增長預測，由原先預計分別增長6%及3.9%，分別下調至5.6%及3.7%。中國今明兩年的經濟增長預測，則由原先預計分別增長8.5%及5.8%，分別下調至8.1%及5.1%。

（綜合報道）

[國際金融]